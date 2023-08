Trnava sa doma nemôže iba brániť. Lech to u nás nebude mať ľahké, tvrdí Gašparík

POZNAŇ. Keď si v 63. minúte Nór Kristoffer Velde rýchlo narazil loptu s Filipom Marchwiński a strelil druhý gól Lechu Poznaň, s trnavskými šancami na postup to vyzeralo všelijako, len nie dobre.

Trnava je pred odvetou 3. predkola Konferenčnej ligy, ktorá sa hrá budúci štvrtok o 20.00 na Štadióne Antona Malatinského, stále v hre o účasť v play off.

Už v stredu ráno, keď Spartak odlietal z Bratislavy do Poznane, hovoril tréner Michal Gašparík o dobrej nálade v tíme. Trnavčania si uvedomovali náročnosť duelov v európskom pohári a odložili si aj najbližší ligový zápas proti Košiciam.

„Súper bol doma veľmi sebavedomý, ukazovali nám to v podstate celý zápas. Mali vysoké držanie lopty a viac z hry. S tým sme počítali. Plán bol presne taký, ako sme predvádzali v prvom polčase. Dobre brániť a spoliehať sa na štandardky alebo protiútoky.

„Verím, že sme si ten zlý deň v obrane vybrali už v Zlatých Moravciach a tlak Poznane ustojíme a budeme hrať vzadu kvalitne a do odvety pôjdeme s dobrým výsledkom. Všetkých hráčov Lechu máme dôkladne zanalyzovaných, vieme, že sú nepríjemní, majú silového hrotového hráča a rýchlych hráčov, ktorých si musíme postrážiť,“ vravel pred zápasom obranca Sebastián Kóša.

„Videl som ako Sebo Kóša nadvihol po priamom kope loptu. Hlavou mi blyslo, aby som neposlal loptu na tribúnu, mal som to asi pol metra nad zemou, ale našťastie som trafil. Mal som aj druhú príležitosť na gól, no, žiaľ, prehrali sme.

Najväčšia škoda je inkasovaného gólu krátko prestávke. Domáci si ešte viac začali veriť. Po druhom góle sme sa už trošku obávali, aby sa to neskončilo zle, ale napokon sme sa pozbierali. Doma budeme musieť niečo zmeniť, nemôžeme sa iba brániť,“ vravel po zápase brankár Dominik Takáč.

S výsledkom bol spokojný aj tréner Gašparík: „Vedeli sme, že Lech začne aktívne, bude hrať nátlakovo. Ustáli sme prvý polčas, čo nie je na tomto štadióne ľahké, ale dostali sme rýchly gól, keď sa dvaja naši hráči nedohodli s odkopom po centri.

Následne Lech ožil, dostal sa na koňa a po peknej narážačke zvýšili na 2:0. Potom nám pomohli striedajúci hráči, dostali sme späť do zápasu a znížili na 2:1. Pri troche šťastia sme mohli aj vyrovnať. Zámer sme splnili, je to otvorené a Lech to nebude mať u nás ľahké.“