Má len modriny a bolesti. Gutová chce po hrozivom páde jazdiť už cez víkend

Gutová-Behramiová sa počas nedeľňajšieho super-G v takmer stokilometrovej rýchlosti vrútila do ochrannej siete, predtým sa ešte vo vzduchu pretočila a zostala ležať na turistickej časti zjazdovky.

Najväčšia rivalka Petry Vlhovej v boji o veľký glóbus v uplynulej sezóne Svetového pohára dokonca fanúšikov ubezpečila, že jej štart počas najbližšieho víkendu v zjazde a super-G vo Val d'Isere by nemal byť ohrozený.

"Mala som šťastie, vzhľadom na okolnosti je to celkom dobré. Mám niekoľko modrín v hornej časti tela, bolesti krku a ľavého ramena. Nie je to však nič vážne. Po pár dňoch bolesť prejde," uviedla 30-ročná stálica bielych svahov.

Gutová-Behramiová sa k svojmu zdravotnému stavu najprv dva dni nevyjadrovala, čo bolo aj dobré znamenie vzhľadom na to, že prvotné správy zväčša informujú o ťažších zraneniach.

Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome aj super-G a víťazka 33 pretekov vo Svetovom pohári spadla po sérii 67 pretekov, v ktorých došla do cieľa.

S odstupom času s nadhľadom skonštatovala, že super-G je disciplína, v ktorej treba občas rátať aj s tvrdými pádmi:

"Je to disciplína, v ktorej športovec posúva svoje hranice. V nedeľu bol počas pretekov aj vietor faktorom, ktorý ich ovplyvnil. Podmienky boli náročné, ale také mám rada. Je to super-G, patrí to k tomu. Som si istá, že počas víkendu sa bez väčších problémov objavím na štarte ďalších pretekov," optimisticky dodala švajčiarska zjazdárka.



Gutová-Behramiová sa ešte nachádza vo svojom dome v talianskom Janove, ale už vo štvrtok by nemala chýbať na tréningu vo Val d'Isere pred sobotným zjazdom.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová už skôr avizovala, že preteky vo Val d'Isere vynechá.