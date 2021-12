Gutová mala hrozivý pád, Brignoneová sa dočkala triumfu

Ide o jej 17. víťazstvo v kariére. Je to však iba o jej druhý triumf od zisku veľkého glóbusu za sezónu 2019/2020. Naposledy zvíťazila tiež v super-G vo Val di Fassa vo februári tohto roka.

Nedarilo sa momentálne dvom najlepším pretekárkam v super-G, ktoré včera skončili na prvom a druhom mieste. Goggiová mala stratu 0,75 s skončila na šiestom mieste. Lara Gutová-Behramiová, sobotná víťazka super-G, do cieľa neprišla.

Mala nepríjemný pád, keď vletela až do ochrannej siete. Preteky prerušili, no zdá sa, že švajčiarska pretekárka bude zdravotne v poriadku. Hoci bola mierne otrasená, nakoniec zišla do cieľa na lyžiach.