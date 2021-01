Zaviedol jogu a vybavil aj raňajky do postele, spomína Jurkemik na Vengloša

Neposlal ma, on ma prehovoril. Nechcel ísť Móder, nechcel ísť Pivarník, ani iní hráči. Neviem, kde prišiel na myšlienku, že práve najmladšieho hráča by mal presvedčiť.

Nakoniec vysvitlo, že organizátori, cez ktorých náš pobyt pán Vengloš vybavil, predtým robili zájazdy pre hudobné kapely a spevákov. Tí sú asi zvyknutí, že im nosia raňajky do postele, takže sme tento prepych zažili aj my.

Bol to fantastický zájazd, v luxusných hoteloch nám nosili raňajky do postele. To sme dovtedy nikdy nezažili, hoci sme vždy bývali v dobrých hoteloch.

Prečo? Aký bol medzi nimi rozdiel a ako fungovala dvojica Ježek–Vengloš v praxi?

Ježek bol tvrdý tréner, učil nás profesionalizmu, lebo predtým pôsobil v Holandsku. Jeho tvrdosť nám neprekážala, ale niekedy nám nadával. U Vengloša sa to nikdy nestalo. On sa to vždy snažil tlmiť: „Ježek to tak nemyslel, len z vás che vytiahnuť čo najviac.”

V tom čase sme boli zvyknutí na to, že tréneri nám nič nedarovali a ich slová neboli vždy vyberané. Dnešní hráči by sa hneď urazili, utekali by za funkcionármi a trénera by hneď vyrazili.

Nám to vtedy neprekážalo, boli sme tvrdšia generácia, nie takí zhýčkaní ako dnešní futbalisti. Vengloš sa však snažil robiť atmosféru v mužstve dobrým slovom a pokojným vystupovaním.

Pamätáte si ešte, čo presne sa odohrávalo pred spomínaným penaltovým rozstrelom a čím vás Vengloš presvedčil?

Prišiel za mnou, že by bolo dobré, aby som tam išiel. Najlepšie na tom bolo, že som jedenástky netrénoval ani v Tatrách pred šampionátom. Po tréningu vždy ostávali hráči, ktorí hrali v základe. Ale keďže tí si vtedy neverili…

Namietal som, že Vladimír Weiss najstarší nepremenil penaltu proti Portugalsku a stále mu to ľudia vyčítali. Toho som sa bál aj ja, že vyjdem na ulicu a každý mi bude nadávať, že som premárnil šancu na majstrovstvách Európy.

Ale nakoniec som prikývol, dobre, idem, však čo? Buď to má byť, alebo to nebude. Vystrelil som prudko, myslel som si, že aj keď brankár vystihne stranu, tak to nechytí. Vyšlo to.

Na európskom šampionáte o štyri roky neskôr bol Vengloš už hlavný tréner československej reprezentácie. Zhodou okolností v zápase o tretie miesto sa znovu kopali penalty. V čom to bolo iné?

To si už Vengloš sám dirigoval a na jedenástky sme išli najprv tí piati, čo aj pred štyrmi rokmi. Tam už som si na penaltu veril. Išli sme aj v tom istom poradí, ako na predchádzajúcom šampionáte. Ale vtedy som bol najmladší hráč a v roku 1980 som bol už skúsený.

Medzištátne zápasy, ktoré som absolvoval medzitým, mi dodali sebavedomie. Tretie miesto bolo podľa mňa veľký úspech, hoci politici to vyhodnotili ako neúspech. Dnes sa na majstrovstvách Európy zúčastní pomaly celá Európa, a už keď sa kvalifikujeme, tak je z toho veľký boom.