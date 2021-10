Klub NBA dal hráčovi ultimátum. Irving nebude môcť hrať, kým sa nezaočkuje

NEW YORK. Tím zámorskej basketbalovej NBA Brooklyn Nets oznámil, že Kyrie Irving nemôže hrať do chvíle, kým nebude plne zaočkovaný proti koronavírusu.

Dvadsaťdeväťročný Irving sa na tému svojho očkovania nevyjadril jasne. Na mediálnom dni svojho tímu sa ako jediný nezúčastnil osobne, ale prostredníctvom videohovoru.

Pri otázke týkajúcej sa očkovania požiadal o akceptovanie súkromia.

"Kyrie dal jasne najavo, že má v tejto záležitosti na výber. Rešpektujeme túto skutočnosť a zvolili sme cestu, ktorá je pre nás najlepšia. Ak by bol očkovaný, túto diskusiu by sme neviedli. Myslím, že je to jasné," skonštatoval generálny manažér Sean Marks.