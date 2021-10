Neklamme si. Kvalifikácia bola stratená už v septembri, vraví Borbély

Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v kvalifikácii na MS 2022 v Rusku 1:0. Jediný gól stretnutia dal Milan Škriniar do vlastnej brány. Slováci po septembrových dobrých výkonoch znovu herne nesklamali, ale výsledok sa nedostavil. Príčiny ďalšieho kvalifikačného neúspechu i poučenia z neho rozobral pre Sportnet známy tréner a expert LADISLAV BORBÉLY. Aké sú vaše prvé dojmy po prehre v Rusku? Bol to divácky iritujúci zápas, pretože sme boli futbalovejší, a prehrali sme. Prečo? Lebo sme mali platonickú dominanciu v hre. Síce sme pripravili tri-štyri gólové pozície, ale nemali sme dostatočnú kvalitu na to, aby sme to preniesli aj do výsledku.

Také šance, aké mali Schranz, Haraslín, či Duda, musíme v medzinárodnej konfrontácii premieňať. Slováci boli počas celého zápasu aktívnejší, mali prevahu v držaní lopty i v počte striel. Ako sa vám pozdával herný prejav reprezentácie? Nemohol hrať Stano Lobotka, tým pádom úplne logicky bol stiahnutý do tej pozície Marek Hamšík. On ako jeden z mála hráčov podal solídny výkon, ale chýbal na ihrisku trošku vyššie. Aj keď vývoj zápasu tomu pomohol, nepotrebovali sme až tak tie dve šestky, takže sa mohli zapájať do ofenzívy. Ten taktický ťah bol teda správny.

Vzhľadom na výkon ofenzívnej štvorice vpredu sa však nemôžeme čudovať, že sme nedali gól. Vďaka vysokému zdržaniu lopty sme dominovali, ale pred bránou sme boli sterilní. Negatívna efektivita sa dokonca prejavila v tom, že sme si dali vlastný gól. Prečo sa Slováci podľa vás nevedeli v tom zápase presadzovať? Zásadný problém som videl v tom, že hoci sme väčšinu zápasu odohrali na súperovej polke, mnoho ofenzívnych hráčov sa nedostalo do situácií jeden na jedného. A keď sa už do nej dostali, tak sa jej vyhli prihrávkou. Bolo to trochu alibistické.

V útočnej zóne musíme robiť aj herne riskantné veci. Ondrej Duda, alebo neskôr Albert Rusnák prišiel dole z podhrotovej pozície, dostal loptu, a dal ju dozadu, alebo maximálne do šírku. Pritom mal ostať v medzipriestore, do tej časopriestorovej tiesne si vypýtať loptu a otočiť smerovanie hry na súperovu bránu. Chýbala mi ochota ísť do rizika a tým získať prečíslenie, hernú prevahu.