Francúzsky pár vedie po rytmických tancoch. Zlepšil si sezónne i osobné maximum

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
tance na ľade - rytmické tance:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron
Francúzsko
90,18
2.
Madison Chocková, Evan Bates
USA
89,72
3.
Piper Gillesová, Paul Poirier
Kanada
86,18
4.
Lilah Fearová, Lewis Gibson
V. Británia
85,47
5.
Charlene Guignardová, Marco Fabbri
Taliansko
84,28
6.
Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik
USA
83,53
Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov na ZOH 2026 po rytmických tancoch.
V pondelok si od rozhodcov vyslúžili za svoje predstavenie najvyššiu známku 90,18 bodu, čím si zlepšili sezónne i osobné maximum.
Na druhej pozícii figurovali Američania Madison Chocková a Evan Bates (89,72), tretí boli Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (86,18).
Cizeron získal na predošlých ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v tanečných pároch spoločne s Gabriellou Papadakisovou, ale teraz už súťaží s novou partnerkou rodenou Kanaďankou Laurence Fournierovou Beaudryovou, s ktorou spoločne ovládli januárové ME v Sheffielde.
V milánskej aréne potvrdili, že majú opäť tie najvyššie ambície. Ich vystúpenie na pieseň Vogue od Madonny nadchlo divákov i rozhodcov a dostali ešte lepšie bodové ohodnotenie (89,98), ako pred tromi dňami v tímovej súťaži.
O 0,46 bodu zaostávajú trojnásobní majstri sveta Madison Chocková a Evan Bates z USA, ktorí napriek najvyššiemu technickému skóre boli po rytmických tancov druhí. Voľné tance sú na programe v stredu o 19.30 h.
Slovensko nemá zastúpenie v tejto súťaži, medzi mužmi sa však predstaví Adam Hagara, ktorého čaká krátky program v utorok 10. februára o 18.30 h.
