09.02.2026 06:00
Deň 3
Miláno a Cortina 2026

Francúzsky pár vedie po rytmických tancoch. Zlepšil si sezónne i osobné maximum

Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron
Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron (Autor: TASR/AP)
TASR|9. feb 2026 o 23:58
ShareTweet0

Na druhej pozícii figurovali Američania, tretí Kanaďania.

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie

tance na ľade - rytmické tance:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron

Francúzsko

90,18

2.

Madison Chocková, Evan Bates 

USA

89,72

3.

Piper Gillesová, Paul Poirier

Kanada

86,18

4.

Lilah Fearová, Lewis Gibson

V. Británia

85,47

5.

Charlene Guignardová, Marco Fabbri

Taliansko

84,28

6.

Emilea Zingasová, Vadym Kolesnik

USA

83,53

Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron viedli súťaž tanečných párov na ZOH 2026 po rytmických tancoch.

V pondelok si od rozhodcov vyslúžili za svoje predstavenie najvyššiu známku 90,18 bodu, čím si zlepšili sezónne i osobné maximum.

Na druhej pozícii figurovali Američania Madison Chocková a Evan Bates (89,72), tretí boli Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady (86,18).

Cizeron získal na predošlých ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v tanečných pároch spoločne s Gabriellou Papadakisovou, ale teraz už súťaží s novou partnerkou rodenou Kanaďankou Laurence Fournierovou Beaudryovou, s ktorou spoločne ovládli januárové ME v Sheffielde.

V milánskej aréne potvrdili, že majú opäť tie najvyššie ambície. Ich vystúpenie na pieseň Vogue od Madonny nadchlo divákov i rozhodcov a dostali ešte lepšie bodové ohodnotenie (89,98), ako pred tromi dňami v tímovej súťaži.

O 0,46 bodu zaostávajú trojnásobní majstri sveta Madison Chocková a Evan Bates z USA, ktorí napriek najvyššiemu technickému skóre boli po rytmických tancov druhí. Voľné tance sú na programe v stredu o 19.30 h.

Slovensko nemá zastúpenie v tejto súťaži, medzi mužmi sa však predstaví Adam Hagara, ktorého čaká krátky program v utorok 10. februára o 18.30 h.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka.
Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka.
Vložené kolo Premier League či Neapol v pohári. Športový program na dnes (10. február)
dnes 00:00
Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka.
Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka.
Vložené kolo Premier League či Neapol v pohári. Športový program na dnes (10. február)
dnes 00:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Francúzsky pár vedie po rytmických tancoch. Zlepšil si sezónne i osobné maximum