Majstri sveta vynechajú v Miláne súťaž športových dvojíc. Kanadská krasokorčuliarka sa zranila

Majstri sveta v súťaži športových dvojíc z roku 2024 Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps nebudú reprezentovať Kanadu v súťaži krasokorčuliarskych tímov na ZOH v Miláne a Cortine. Dôvodom je zranenie Stellatovej-Dudekovej počas tréningu.
Kanadský korčuliarsky zväz nešpecifikoval rozsah jej zranenia. Podľa neho však existuje možnosť, že sa dvojica predstaví na hrách v individuálnej súťaži športových dvojíc. Tá je na programe od 15. februára, kým súťaž tímov štartuje už v piatok tento týždeň.
Štyridsaťdvaročná Stellatová-Dudeková sa narodila v americkom Chicagu, ale od roku 2019 reprezentuje Kanadu. Informovala agentúra AP.
