Majstri sveta vynechajú v Miláne súťaž športových dvojíc. Kanadská krasokorčuliarka sa zranila

Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps.
Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps. (Autor: REUTERS)
TASR|2. feb 2026 o 21:43
ShareTweet0

Kanadský korčuliarsky zväz nešpecifikoval rozsah jej zranenia.

Majstri sveta v súťaži športových dvojíc z roku 2024 Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps nebudú reprezentovať Kanadu v súťaži krasokorčuliarskych tímov na ZOH v Miláne a Cortine. Dôvodom je zranenie Stellatovej-Dudekovej počas tréningu.

Kanadský korčuliarsky zväz nešpecifikoval rozsah jej zranenia. Podľa neho však existuje možnosť, že sa dvojica predstaví na hrách v individuálnej súťaži športových dvojíc. Tá je na programe od 15. februára, kým súťaž tímov štartuje už v piatok tento týždeň.

Štyridsaťdvaročná Stellatová-Dudeková sa narodila v americkom Chicagu, ale od roku 2019 reprezentuje Kanadu. Informovala agentúra AP.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps.
Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps.
Majstri sveta vynechajú v Miláne súťaž športových dvojíc. Kanadská krasokorčuliarka sa zranila
dnes 21:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Majstri sveta vynechajú v Miláne súťaž športových dvojíc. Kanadská krasokorčuliarka sa zranila