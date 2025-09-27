Prvý pokus o štvorák nevyšiel. Hagara však bude mať aj ďalšiu šancu

Memoriál Ondreja Nepelu
Muži - krátky program:
1.
Kevin Aymoz
Francúzsko
93,49 b
2.
Daniel Grassi
Taliansko
85,89 b
3.
Jacob Sanchez
USA
83,97 b
9.
Adam Hagara
Slovensko
71,77 b
19.
Lukáš Vaclavík
Slovensko
57,13 b
22.
Jozef Čurma
Slovensko
45,09 b
Ženy - krátky program:
1.
Lara Naki Gutmannová
Taliansko
67,25 b
2.
Anna Pezzetová
Taliansko
66,78 b
3.
Sara-Maude Dupuisová
Kanada
64,16 b
9.
Vanesa Šelmeková
Slovensko
56,34 b
BRATISLAVA. Na poobedňajšom tréningu mal jeden výborný a viacero dobrých pokusov.
S miernym pretočením ho skočil aj v rozjazdke. V samotnej jazde mu však nevyšiel.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara na Memoriáli Ondreja Nepelu po prvý raz v kariére skúšal na súťaži skočiť štvoritý skok. Síce padol, no i tak je to veľký míľnik v kariére 19-ročného pretekára.
Po krátkom programe je Hagara so ziskom 71,77 bodu priebežne na 9. mieste. V súťaži mužov vedie Francúz Kevin Aymoz, ktorý získal 93,49 bodu.
Nevzdal sa ani po páde
Hagara v tejto sezóne už nejazdí juniorské preteky a tak sezónu odštartoval na Nepelovom memoriáli.
Predstavil svoj nový krátky program na skladby When I Was Your Man a Runaway od Bruna Marsa.
„Kvôli týmto pretekom stresujem už pol roka, lebo som vedel, že od novej sezóny budem musieť zaradiť štvoritý skok,“ prezradil.
Štvoritý tulup v podaní slovenského pretekára vyzerá na tréningu veľmi sľubne, v samotnej súťaži však prišiel pád.
„Prvýkrát som to vyskúšal, stalo sa. Pred odrazom do tulupa som zakopol, to je také nešťastie. Ale dal som do toho všetko a nevzdal som sa,“ vravel Hagara.
VIDEO: Krátky program Adama Hagaru na Memoriáli Ondreja Nepelu
Úvodný pád ho nerozhodil, kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom ako aj jeho obľúbený trojitý axel zvládol výborne.
Na jednu piruetu dostal najvyšší level štyri, na ostatné dve ako aj na krokovú pasáž dostal level tri.
Nižšia druhá známka
Miernym sklamaním však bola druhá známka za komponenty, teda kompozíciu, prezentáciu a korčuliarske zručnosti. Podľa druhej známky (33,20 bodu) bol Hagara až štrnásty v poradí, kým v technike aj napriek pádu mal šiestu najvyššiu známku (39,57 bodu).
„Dali mi nižšie umelecké body ako minulý rok. Možno sa do toho zakomponoval aj ten pád, ale nezdá sa mi, že som sa zhoršil od minulého roku,“ poznamenal dvojnásobný bronzový medailista z juniorských majstrovstiev sveta.
Podporu z hľadiska však vnímal a dokázal si jazdu aj užiť. „Snažil som sa do krokovky ísť naplno, hoci som už trošku nevládal. Chcel som divákom ukázať nový program, na čo sa majú tešiť,“ usmieval sa Hagara.
Voľné jazdy mužov sú na programe v sobotu o 18.00. Hagara bude mať ďalšiu šancu, aby sa po Jozefovi Sabovčíkovi stal druhým Slovákom, ktorý na oficiálnej súťaži skočí štvoritý skok.
Boj citov
Lukášovi Václavíkovi krátky program vôbec nevyšiel podľa predstáv. Namiesto trojitého axla skočil iba dvojitý a aj v kombinácii skočil iba dvojitý lutz s dvojitým tulupom. Získal 57,14 bodu a je priebežne na 19. mieste.
„Som trochu unavený z toho, čo sa deje. Pred pretekmi vo Varese sa mi zlomil nôž, teraz je korčuľa zlomená, takže je to taký boj citov. Ale určite som mohol skočiť aj axel aj kombináciu,“ vravel Václavík.
Už má za sebou dve podujatia juniorskej Grand Prix, v Rige obsadil šieste miesto, vo Varese piate.
„Viem, že som mohol zajazdiť aj lepšie, ale som spokojný, zabojoval som,“ poznamenal.
Pred Nepelovým memoriálom musel svoje jazdy sčasti zmeniť, aby spĺňali kritériá seniorských programov.
Tretí slovenský pretekár Jozef Čurma získal v krátkom programe 45,09 bodu a je na predposlednom, 22. mieste.
Diváci boli skvelí
V súťaži žien vedie po krátkom programe Talianka Lara Naki Gutmannová so ziskom 67,25 bodu pred svojou krajankou Anna Pezzettovou, ktorá získala 66,78 bodu.
Úradujúca majsterka Európy Niina Petrokinová z Estónska sa nevyhla chybám a je priebežne iba na 16. mieste, získala 49,10 bodu.
Vanesa Šelmeková zajazdila čistý krátky program na pieseň Is It Love od speváčky Laureen.
Skočila trojitý flip, kombináciu trojitého lutza s dvojitým tulupom a dvojitý axel. Všetky tri piruety si vyslúžili level štyri a na krokovú sekvenciu dostala level tri.
Získala 56,34 bodu, s čím je priebežne na deviatom mieste.
„Cítila som sa super. Vydaril sa mi tréning aj rozjazdka. Užila som si to, diváci boli úplne skvelí,“ usmievala sa slovenská pretekárka.
Minulý týždeň sa zúčastnila na olympijskej kvalifikácii v Pekingu, kde sa jej nepodarilo zajazdiť bez chýb.
„Mrzí ma to, lebo na to som trénovala celé leto. Ale bola tam veľká konkurencia a bola som veľmi v strese,“ prezradila.
Česi na čele
Tance na ľade priniesli trochu neočakávané výsledky: po rytmických tancoch vedie česká súrodenecká dvojica Natálie Taschlerová, Filip Taschler so ziskom 76,55 bodu.
Reprezentanti Španielska Olivia Smartová a Tim Dieck sú druhí, získali 74,44 bodu.
Páry na treťom až šiestom mieste delí iba necelý bod a tak sobotňajšie voľné tance sľubujú napínavú zápletku.
Memoriál Ondreja Nepelu pokračuje v sobotu o 10:20 voľnými jazdami žien, o 15:20 sú na programe voľné tance a o 18:00 nasledujú voľné jazdy mužov.
Detailné rozpisy aj výsledky nájdete na tejto stránke.