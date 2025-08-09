Slováci bez problémov zvládli svoju povinnosť. O boji o postup ich čaká kľúčový zápas

Kvalifikácia ME vo volejbale 2026
Kosovo - Slovensko 0:3 (-20, -14, -13)
Rozhodovali: Kälin (Švaj.), Simonovská (S.Mac.)
FERIZAJ. Slovenskí volejbalisti si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii o postup na ME 2026. Vo svojom treťom zápase v G-skupine vyhrali v kosovskom meste Ferizaj nad domácim výberom jasne 3:0 na sety.
V tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcich Lotyšov, ktorí však odohrali o jeden zápas menej a zatiaľ majú stopercentnú bilanciu 2-0.
Kapitán Jakub Ihnát nastúpil v sobotu na svoj 80. zápas v národnom drese. Slováci zdolali Kosovo aj v druhom vzájomnom stretnutí, vlani v Nitre uspeli rovnako 3:0.
Kľúčový štvrtý duel o prvú priečku ich čaká v stredu 13. augusta, keď v Žiline nastúpia proti Lotyšsku (19.00 h). Pred rokom mu v Jelgave podľahli 1:3.
Priebeh zápasu Slovensko - Kosovo
Úvod zápasu mal vyrovnaný priebeh. Potom za stavu 8:8 prebrali réžiu Slováci, podarilo sa im odskočiť trojbodovou šnúrou a vedenie už v prvom sete nestratili.
Domácich neprebral ani oddychový čas za stavu 13:17. Na začiatku druhého setu si zverenci trénera Stevena Vanmedegaela vybudovali náskok 3:0 i 4:1.
Kosovčania sa dokázali na chvíľu dotiahnuť, Slováci si však najmä vďaka výbornému útoku opäť vytvorili náskok a ten si potom v pohode strážili.
Druhý set získali pomerom 25:14.
V tom treťom pokračovali hostia v sebavedomom výkone, viedli 14:7 a po dvoch esách Rendlu za sebou 19:9. Kosovčania sa už nezmohli na odpoveď a Slováci bez problémov doviedli duel do víťazného konca.