Slováci bez problémov zvládli svoju povinnosť. O boji o postup ich čaká kľúčový zápas

Na snímke sú slovenskí reprezentanti vo volejbale.
Na snímke sú slovenskí reprezentanti vo volejbale. (Autor: TASR)
9. aug 2025 o 22:05
Slovenskí volejbalisti uspeli v Kosove 3:0 na sety.

Kvalifikácia ME vo volejbale 2026

Kosovo - Slovensko 0:3 (-20, -14, -13)

Rozhodovali: Kälin (Švaj.), Simonovská (S.Mac.)

FERIZAJ. Slovenskí volejbalisti si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii o postup na ME 2026. Vo svojom treťom zápase v G-skupine vyhrali v kosovskom meste Ferizaj nad domácim výberom jasne 3:0 na sety.

V tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcich Lotyšov, ktorí však odohrali o jeden zápas menej a zatiaľ majú stopercentnú bilanciu 2-0.

Kapitán Jakub Ihnát nastúpil v sobotu na svoj 80. zápas v národnom drese. Slováci zdolali Kosovo aj v druhom vzájomnom stretnutí, vlani v Nitre uspeli rovnako 3:0.

Kľúčový štvrtý duel o prvú priečku ich čaká v stredu 13. augusta, keď v Žiline nastúpia proti Lotyšsku (19.00 h). Pred rokom mu v Jelgave podľahli 1:3.

Priebeh zápasu Slovensko - Kosovo

Úvod zápasu mal vyrovnaný priebeh. Potom za stavu 8:8 prebrali réžiu Slováci, podarilo sa im odskočiť trojbodovou šnúrou a vedenie už v prvom sete nestratili.

Domácich neprebral ani oddychový čas za stavu 13:17. Na začiatku druhého setu si zverenci trénera Stevena Vanmedegaela vybudovali náskok 3:0 i 4:1.

Kosovčania sa dokázali na chvíľu dotiahnuť, Slováci si však najmä vďaka výbornému útoku opäť vytvorili náskok a ten si potom v pohode strážili.

Druhý set získali pomerom 25:14.

V tom treťom pokračovali hostia v sebavedomom výkone, viedli 14:7 a po dvoch esách Rendlu za sebou 19:9. Kosovčania sa už nezmohli na odpoveď a Slováci bez problémov doviedli duel do víťazného konca.

Tabuľka skupiny G v kvalifikácii ME 2026

    dnes 22:05
