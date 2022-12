Bento sa oficiálne rozlúčil s kórejským tímom. Bola to krásna skúsenosť, vraví

Portugalský kormidelník sa v utorok oficiálne rozlúčil so svojím tímom, pričom svoj odchod avizoval už po minulotýždňovej prehre 1:4 s Brazíliou v osemfinále MS v Katare .

"Nedokážem nájsť slová, ktorými by som poďakoval za všetku náklonnosť a podporu počas môjho pôsobenia v tíme," dodal 53-ročný kormidelník.

Do tímu prišiel pred štyrmi rokmi a v Katare ho doviedol do vyraďovacej fázy svetového šampionátu prvýkrát od roku 2010. Kórejská futbalová asociácia (KFA) oznámi meno jeho nástupcu do februára.