FIFA ukončila viac ako 50-ročné partnerstvo. MS 2030 budú posledné s populárnymi samolepkami

Albumy so samolepkami k majstrovstvám sveta vo futbale od spoločnosti Panini sa po storočnicovom šampionáte v roku 2030 stanú minulosťou.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila vo štvrtok nové partnerstvo.
Spolupráca FIFA s Panini trvá už viac ako 50 rokov, prvá zbierka samolepiek k majstrovstvám sveta bola vydaná pred turnajom v Mexiku v roku 1970. Do roku 2030 by tak dosiahla 60 rokov.
FIFA však vo štvrtok oznámila, že rozširuje svoju dohodu so spoločnosťou Fanatics, ktorá bude od roku 2031 pokrývať zberateľské predmety pre turnaje a podujatia pod hlavičkou FIFA.
„V rámci športového prostredia vidíme, že Fanatics prináša obrovské inovácie v oblasti zberateľstva, ktoré fanúšikom poskytujú nový a zmysluplný spôsob, ako sa zapojiť do diania okolo svojich obľúbených tímov a hráčov.
Z pohľadu FIFA môžeme tento fanúšikovský zážitok globalizovať práve vďaka nášmu portfóliu svetových turnajov.
A to prináša aj ďalší dôležitý komerčný príjem, ktorý, ako vždy, smerujeme späť do hry, do futbalu,“ povedal prezident FIFA Gianni Infantino podľa agentúry DPA.
Spoločnosť Panini sa v decembri 2023 dohodla s FIFA na pokračovaní exkluzívneho partnerstva pre oficiálne samolepky, zberateľské kartičky, kartové hry a digitálne zberateľské predmety, ktoré zahŕňa aj tohtoročné majstrovstvá sveta, šampionát v roku 2030, majstrovstvá sveta žien 2027 a ďalšie podujatia FIFA.
Albumy so samolepkami sú medzi fanúšikmi populárne, jeden kompletný album z roku 1970 sa predal v roku 2017 za viac ako 10-tisíc libier.