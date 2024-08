Kincl spoznal meno nebezpečného súpera, ktorý ho privíta na horúcej pôde

Bolo totiž jasné, že zápas je dohodnutý, no vedenie Oktagon MMA sa s oznámením vôbec neponáhľalo. S kým a kedy si to teda rozdá jednotka rebríčka naprieč všetkými kategóriami?

„Som si istý, že pôjde o zážitok na celý život. Na svete nie je moc bojovníkov, ktorí by bojovali pred takým publikom. Čo to so mnou na mieste spraví je otázne. Som skúsený borec, no toto bude niečo unikátne.

Engizeka na domácej pôde poženie množstvo fanúšikov dopredu. Pripravujem sa na to, že nastúpi premotivovaný a nasadí vysoké tempo. Nemyslím si, že by náš zápas dospel do bodového rozhodnutia, vidím to tak, že duel skončí v treťom alebo štvrtom kole,“ skonštatoval kráľ strednej váhy Kincl.