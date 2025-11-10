Elitný slovenský kickboxer čelí stopke za doping. Nič som nebral, bráni sa

KOŠICE. Tomáš Možný sa pred turnajom RFA 26 vyjadril k pozitívnemu dopingovému testu, ktorý rieši po svojom poslednom vystúpení v organizácii GLORY.
Slovenský kickboxer má aktuálne dvojročnú suspendáciu platnú do mája 2027, no v košickej Steel Aréne sa 15. novembra predstaví bez obmedzení, keďže RFA dopingové kontroly nevyužíva.
Možný mal v GLORY pokračovať v pyramíde ťažkých váh, pôvodne sa mal objaviť už na podujatí GLORY 100. Po dodatočných výsledkoch testov však bol z turnaja stiahnutý.
Možný: Testy po zápase boli čisté
Slovenský bojovník na tlačovej konferencii uviedol, že bezprostredné testy po súboji dopadli negatívne.
„Hneď po zápase nám robili dopingové testy. Odovzdal som moč, krv a výsledky ukázali, že som čistý.
Aj na Instagram som dával, že som bol v miestnosti na testy a že som čistý ako ľalia,“ začal Možný. K obratu podľa jeho slov došlo až po proteste súpera.
„Tým, že dal protest, sa robil extrémny rozbor. Po dvoch mesiacoch mi prišlo, že som vyradený kvôli dopingu.
Začal som to riešiť, lebo viem, čo som bral a jedol. Našla sa tam látka na budovanie hmoty. Dal som im vyjadrenie aj potvrdenie od športového doktora,“ dodal.
Problém mal spôsobiť spaľovač z Thajska
Možný priznal, že látka sa podľa dostupných informácií nachádzala v doplnku, ktorý si kúpil počas tréningového kempu.
„Keď som šiel do Thajska, mal som 152 kíl a chcel som schudnúť. Kúpil som si najsilnejší spaľovač v obchode s doplnkami.
Mesiac som trénoval a schudol 14 - 15 kíl. Aj v papieroch mám, že tá látka bola z toho spaľovača,“ vysvetlil.
Organizácia GLORY však za dopingový prehrešok požaduje finančnú sankciu.
„Ešte stále to riešim, lebo organizácia chce odo mňa osem tisíc dolárov pokutu. Som si istý, že som nič nebral,“ doplnil Možný.
Pripravený nastúpiť v RFA
Možný zdôraznil, že by zakázané látky vedome neriskoval.
„Bol som si vedomý, že budem testovaný. Keby som mal čo i len pochybnosť, radšej by som do zápasu nenastúpil,“ uviedol.
V Košiciach ho tak čaká návrat do súťažného diania, tentoraz pod hlavičkou domácej organizácie.