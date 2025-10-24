Prestížne El Clásico, preteky F1 či štart lyžiarskej sezóny v Söldene (TV tipy na víkend)

Vpravo Frenkie de Jong a Vinicius Junior v zápase Barcelona - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. okt 2025 o 08:00
Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po letnej prestávke sa fanúšikovia zjazdového lyžovania môžu počas víkendu tešiť na prvé preteky sezóny v Söldene. V sobotu sa predstavia ženy, muži odštartujú sezónu o deň neskôr.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ohlásila návrat a je možné, že v tejto sezóne ju opäť uvidíme v súťažnom kolotoči. Prvé preteky v sezóne však určite neabsolvuje.

V španielsku čaká futbalových fanúšikov prestížne El Clásico na štadióne Santiaga Bernabeu, kde domáci Real Madrid hostí FC Barcelonu.

Šláger sa hrá aj v talianskej Serie A, kde úradujúci majster SSC Neapol hostí aktuálneho lídra súťaže Inter Miláno.

Po Veľkej cene USA pokračuje aj seriál F1, jazdci sa tento víkend predstavia na Veľkej cene Mexika.

