VIDEO: Mladíci Slovana úradovali aj v národnom drese. Rozhodli o výhre s Kazachstanom

Kvalifikácia ME vo futbale U21 2027 - skupina D
Kazachstan - Slovensko 1:3 (0:1)
Góly: 79. Toktybay - 17. Marcelli (z 11 m), 56. Gajdoš, 90+6. Rehuš
Rozhodcovia: Karaoglan - Sesigüzel, Elbil (všetci Tur.)
ŽK: Askarov, Popov - Gajdoš, Hrdina
Kazachstan: Talyspajev - Amir, Askarov, Omatay (73. Agimanov), Turganov, Karimov - Popov (64. Trufanov), Baibek (46. Jessimbekov), Nurymbet, Valgušev (64. Žumat) - Bagdat (73. Toktybay)
Slovensko: Hrdina - Hranica, Jakubko, Mielke, Pávek - Hájovský (62. Sovič), Gidi, Chyla - Marcelli (89. Musák), Pira (74. Griger), Gajdoš (74. Rehuš)
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si pripísali piate víťazstvo v D-skupine kvalifikácie ME 2027.
V piatok v Turkestane zdolali domácich Kazachov 3:1 po góloch Nina Marcelliho, Artura Gajdoša a Milana Šimona Rehuša.
V priebežnej tabuľke sa posunuli na prvú priečku o bod pred Anglicko, ktoré čakalo v piatok večer stretnutie s Andorrou. „Sokolíci“ odohrajú ďalší duel v septembri, keď privítajú Írov.
Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý budú hostiť Albánsko a Srbsko, postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Prvú nádejnú príležitosť nevyužil v 6. minúte Pira, ale zverenci Jaroslava Kentoša nečakali na gól dlho.
Nurymbet fauloval v pokutovom území Páveka a nariadenú jedenástku premenil v 18. minúte Marcelli.
Ešte predtým Kazach Karimov z priameho kopu spoza šestnástky prekopol bránu a Hrdina podržal svoj tím pri hlavičke Turganova po polhodine hry. Slováci tak išli do šatne s tesným náskokom.
VIDEO: Gól Artura Gajdoša
II. polčas:
Vedenie „sokolíkov“ zdvojnásobil v 56. minúte strelou spoza šestnástky do horných poschodí brány Gajdoš.
Ofenzívny záložník bratislavského Slovana mohol o chvíľu neskôr skórovať opäť, keď ho do šance poslal klubový spoluhráč Marcelli, no Karimov v poslednej chvíli odvrátil loptu na rohový kop.
V 71. minúte zas útočník Baníka Ostrava Pira napálil loptu do brvna. Domáci znížili v 79. minúte.
Po spätnej prihrávke Jakubka podcenil situáciu Hrdina, čo využil striedajúci Toktybay, ktorý pred bránou obral o loptu slovenského brankára a lobom poslal loptu do siete.
Kazachovia boli v závere nebezpeční, ale na opačnej strane upravil skóre na konečných 3:1 pre slovenskú „dvadsaťjednotku“ striedajúci debutant Rehuš.
V nadstavenom čase využil zaváhanie súpera a z diaľky poslal loptu do siete ponad brankára.
Hlasy po zápase
Jaroslav Kentoš, tréner SR: „Z môjho pohľadu sme zvíťazili zaslúžene. Vytvorili sme si počas celého stretnutia viac gólových príležitostí než súper, boli sme tiež pred jeho bránou nebezpečnejší. Škoda len, že sme si zápas skomplikovali v závere, ktorý bol trochu hektický. Zápas sme mohli uzavrieť skôr, keďže sme mali veľmi dobré príležitosti na strelenie ďalšieho gólu. Na druhej strane musím tiež pochváliť hru Kazachstanu, ktorý ukázal svoju kvalitu. Teší ma, že sme zvládli vonkajšie faktory, ktoré mohli ovplyvniť tento zraz. Mali sme za sebou náročnú cestu a som na chlapcov hrdý, že sme to spoločne zvládli.“