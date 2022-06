ONLINE: Kazachstan - Slovensko dnes (Liga národov)

NUR-SULTAN. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá svoj štvrtý zápas v rámci C-divízie Ligy národov. V Nur-Sultane je jej súperom domáci Kazachstan.

Súperi sa stretli pred týždňom v Trnave, domáce Slovensko nečakane prehralo 0:1, keď ako jediný skóroval Aslan Darabajev.

Po zápase bol odvolaný hlavný tréner Slovenska Štefan Tarkovič, zvyšné zápasy zrazu vedú jeho dovtedajší asistenti Samuel Slovák ako šéf lavičky a Marek Mintál.

Kazachstan je so siedmimi bodmi na čele skupiny divízie C, Slovensko je druhé so šiestimi bodmi. Bielorusko má dva body a Azerbajdžan jeden.