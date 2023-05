Českí hokejisti prehrávali so Slovinskom, zobudil ich až zvýšený hlas Jalonena

"Myslím si, že na to bol správny čas. Na začiatku nám totiž vôbec nefungovali telá. Dva voľné dni sa prejavili.

Až v druhej tretine som videl, že hráči začali normálne korčuľovať a chodiť do súbojov," zhodnotil tréner Jalonen duel so Slovinskom pre portál idnes.cz.

"Máme tri body, ktoré nebolo jednoduché získať. To je pravda. Prehrávali sme 0:2, hráči to mali v hlavách.

V tretej tretine potom prišiel päťgólový český uragán a Kubalík do prázdnej bránky zavŕšil hetrik.

Prvý zápas na turnaji odchytal brankár Karel Vejmelka z Arizony v NHL a chytil 18 z 20 striel: "Ťažký začiatok. Divoký. Keď dostanete dva rýchle góly, zamáva to s celým tímom.

Ale nezosypali sme sa, naopak nás to nakoplo.“ Dvakrát pred ním na MS už dostal v zostave prednosť Hrubec, raz Langhamer a on zostal iba na striedačke.

"Príliš som to neriešil. Bol som pripravený chytať hneď ako ma pošlú do bránky. Teraz som sa to dozvedel deň dopredu."

VIDEO: Zostrih zo zápasu Česko - Slovinsko na MS v hokeji 2023