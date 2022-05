Hovorili, že som už starý. Možno sa prerátali, vraví Vlček o rozkole

Vzťahy medzi členmi úspešnej posádky sú naštrbené. "Boli vyjadrenia, že som už starý, a keď oni chcú ísť vyhrať ďalšiu olympiádu, nemôžu so mnou rátať, pretože nevydržím a tým pádom hľadajú už len jedného. Lenže ten je zatiaľ v mojom tíme. Možno sa v tomto prerátali," hovorí 10-násobný majster sveta Vlček.

Na prvých medzinárodných pretekoch v tejto sezóne, na Svetovom pohári v Račiciach sa predstavíte v dvojkajaku a netradične na pozícii háčika.

Je to nová výzva. S Adamom Botekom sme v dvojkajaku na takýchto medzinárodných pretekoch ešte neštartovali. Teším sa na to. Bude to niečo nové. Mám pocit, že sa mi ľahšie momentálne spolupracuje s jedným človekom ako s ďalšími tromi.