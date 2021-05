Najhorší scenár? Ani víťazstvá už nemusia stačiť Kanade na štvrťfinále

„Nemôžem povedať, že by to prehry Kanady boli senzáciou,“ hodnotí bývalý ruský obranca Alexej Žitnik.

Každá ďalšia bodová strata ich situáciu len skomplikuje. No ani plný počet bodov z týchto zápasov im nemusí stačiť. Ak by zostávajúce zápasy vyhrali v riadnom hracom čase, získajú 12 bodov. Ani to im na štvrťinále nemusí stačiť.

Nemecko má už teraz 9 bodov a po prípadom víťazstve nad Kazachstanom, aby malo 12 bodov. K tomu má víťazstvo zo vzájomného súboja s Kanadou.

Lotyši môžu zdolať Nemecko a Nórsko - 13 bodov.

Fínsko môže nazbierať až 16 bodov za víťazstvá nad Nemeckom, Lotyšskom, Talianskom a Nórskom. Tím USA môže získať až 18 bodov, ak zvíťazí v zostávajúcich zápasoch. V tomto prípade by Kanade zisk 12 bodov stačil len na nepostupové 5. miesto.

Bolo by to prvý raz v histórii, keď Kanaďania nepostúpili do štvrťfinále odkedy sa o medailistoch na hokejovom šampionáte rozhoduje v play off. Prvý raz sa podľa aktuálneho systému hralo na MS 1992 v Prahe.

Už stredajší súboj Kanady s Nórskom môže byť pre favorita rozhodujúci.