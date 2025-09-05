Fenomenálny Messi skóroval pri možnej rozlúčke: Ak sa budem cítiť inak, na MS nepôjdem

BUENOS AIRES. Futbalisti Uruguaja, Kolumbie a Paraguaja si zaistili postup na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade v zápasoch predposledného 17. kola juhoamerickej kvalifikácie v noci na piatok. Pripojili sa k trojici s už istým postupom Argentína, Brazília a Ekvádor.
Pred posledným 18. kolom je tak známych všetkých šesť priamo postupujúcich, o jednu miestenku do interkontinentálnej baráže zabojuje ešte Venezuela a Bolívia.
Uruguaj spečatil svoj postup domácim triumfom 3:0 nad Peru. Pre 70-ročného trénera Marcela Bielsu je Uruguaj už tretí tím, ktorý doviedol na MS.
Istotu účasti má aj Kolumbia po víťazstve nad Bolíviou 3:0 a Paraguaju stačila aj domáca remíza 0:0 s Ekvádorom. Na svetovom šampionáte sa predstaví prvýkrát od roku 2010.
Už istý víťaz kvalifikácie Argentína nemal pochopenie pre postupové snaženie Venezuely a triumfoval 3:0. Na štadióne Mas Monumental pred 80-tisíc divákmi strelil dva góly Lionel Messi.
Pre 39-ročného osemnásobného držiteľa Zlatej lopty išlo pravdepodobne o posledný súťažný zápas na domácej pôde v reprezentačnom drese.
Argentína bude na MS v Kanade, USA a Mexiku (11. júna - 19. júla) obhajovať majstrovský titul, no zatiaľ nie je isté, či bude v kádri trénera Lionela Scaloniho aj Messi.
„Je to ešte ďaleko. Teraz som, samozrejme, nadšený, ale beriem to deň po dni. Cítim sa dobre, futbal si užívam, ale pokiaľ sa začnem cítiť inak, tak bude lepšie, keď tam nebudem,“ uviedol Messi po triumfe nad Venezuelou, na ktorom nechýbali ani jeho otec a deti.
Kormidelník argentínskej reprezentácie Scaloni už uviedol, že Messimu dopraje oddych v záverečnom kvalifikačnom zápase v Ekvádore (10. septembra). „Vyvinul veľké úsilie a pre náš tím spravil naozaj veľa. Zaslúži si oddych a čas so svojou rodinou.“
Kvalifikácia MS, Južná Amerika:
Argentína - Venezuela 3:0 (1:0)
Góly: 39. a 80. Messi, 76. Martinez
Kolumbia - Bolívia 3:0 (1:0)
Góly: 31. Rodriguez, 74. Cordoba, 83. Quintero
Paraguaj - Ekvádor 0:0
Uruguaj - Peru 3:0 (1:0)
Góly: 14. Aguirre, 58. De Arrascaeta, 80. Vinas
Brazília - Čile 3:0 (1:0)
Góly: 38. Estevao, 72. Lucas Paqueta, 76. Bruno Guinmaraes