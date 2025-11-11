Thornton zabavil úsmevnými výrokmi. Pocty sa dočkal aj Hossov spoluhráč zo Chicaga

TORONTO. Popri Slovákovi Zdenovi Chárovi vstúpilo do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) ďalších sedem osobností.
Nechýbajú medzi nimi trojnásobný víťaz Stanleyho pohára Duncan Keith, držiteľ Zlatej trojkoruny Alexander Mogilnij či druhý najproduktívnejší hráč NHL spomedzi všetkých, ktorí nezískali Stanleyho pohár Joe Thornton.
Thornton sa dostal do HHOF v najskoršom možnom termíne, teda tri roky po ukončení kariéry rovnako ako Chára. Na pódium vystúpil s typickou dlhou bradou, ktorá bola jeho poznávacím znamením po veľkú časť kariéry.
Prítomných zabavil viacerými úsmevnými výrokmi. „Keď som bol naposledy tu v Hokejovej sieni slávy, bol som na svadbe spoluhráča. Zabávali sme sa vtedy tak veľmi, že som si myslel, že ma sem už nikdy nepozvú. Ale som tu a tentoraz tu ostanem navždy,“ povedal Thornton.
VIDEO: Prejav Thorntona
Narodil sa v kanadskom meste v provincii Ontario a odmalička si zamiloval hokej. „Bol som Gordie Howe. Bol som Bobby Orr. Bol som The Great One (Wayne Gretzky). Bol som aj Johny Bower. Chcel som byť ako Pat LaFontaine, Cam Neely, Eric Lindros, Steve Yzerman a mnoho ďalších.
Chcem sa poďakovať všetkým tým velikánom, že nastavili latku a vštiepili mi sen. Ten sen vznikol na Creston Avenue v dome so 120 štvorcovými metrami, ktorý postavili moji rodičia Wayne a Mary a dodnes v ňom žijú.
Vy ste začiatok, stred aj koniec môjho príbehu,“ poznamenal Thornton so slzami v očiach. Svoju reč uzavrel odkazom pre moderátora Jamesa Duthiea: „Prineste gajdy, ideme oslavovať.“
Kanadského útočníka Thorntona draftoval v roku 1997 Boston ako celkovú jednotku, no najlepšie roky kariéry strávil v San Jose Sharks.
Vybudoval si povesť tvorivého útočníka
V jej závere sa pokúsil získať vytúžený Stanleyho pohár v tímoch Toronta a Floridy, ale neúspešne. V NHL odohral 24 sezón, počas ktorých nastúpil do 1714 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 1539 kanadských bodov za 430 gólov a 1109 asistencií. V 187 zápasoch play off dosiahol bilanciu 32 gólov a 102 asistencií.
V NHL si vybudoval povesť tvorivého útočníka s mimoriadnym citom pre prihrávku. Trikrát dosiahol najviac asistencií v sezóne. V počte odohratých zápasov je na 6. mieste v historickom poradí NHL tesne pred Chárom.
V asistenciách mu patrí 7. miesto a s 1539 bodmi je na 14. mieste v historickom poradí. Spomedzi hráčov, ktorí nikdy nezískali Stanleyho pohár získal viac bodov iba Marcel Dionne (1771). „Jumbo Joe“ Thornton získal v roku 2006 Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča ligy.
V rovnakom roku sa stal najproduktívnejším hráčom NHL a za 123 bodov si odniesol aj trofej Arta Rossa. V zbierke má aj zlato zo ZOH, MS a dva tituly zo Svetového pohára.
Kanaďan Duncan Keith patril k najrešpektovanejším obrancom svojej doby. Takmer celú kariéru strávil v klube Chicago Blackhawks, ktorý ho draftoval v roku 2002 z 54. miesta.
V rokoch 2010 a 2014 získal Norrisovu trofej
V jeho drese sa v rokoch 2010, 2013 a 2015 tešil zo zisku Stanleyho pohára spoločne so slovenským útočníkom Mariánom Hossom. Svoj slávnostný prejav v HHOF začal rozprávaním o tom, ako ho mama brávala na tréning predtým, než sa vydala na 12-hodinovú zmenu do domova dôchodcov.
Po poďakovaní bývalým spoluhráčom uzavrel príhovor slovami venovanými synovi Coltonovi. „V týchto dňoch sú moje najobľúbenejšie hokejové momenty s mojím synom a jeho spoluhráčmi doma v Pentictone.
Výlety, turnaje, skoré rána. Vidieť hru jeho očami mi pripomenulo, o čom tento šport skutočne je. Je o radosti, spojení a o tom, že som súčasť tímu, ktorý je väčší ako ty sám. Svoj hokejový sen si nedokážeš splniť sám. Teraz budem znieť ako starý muž, ale každému dieťaťu hovorím: ´Pracuj tvrdo, zostaň pokorný a pamätaj, že kde je vôľa, tam je cesta´,“ poznamenal Keith.
Keith získal v rokoch 2010 a 2014 Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. V roku 2015 získal trofej Conna Smythea pre najužitočnejšieho hráča play off.
V zbierke úspechov má aj dve zlaté medaily zo ZOH (2010, 2014) a dve účasti v prvom All star tíme NHL. Kariéru ukončil v roku 2022 po jednej sezóne vo farbách Edmontonu Oilers.
V základnej časti odohral počas 17 sezón celkovo 1256 zápasov, v ktorých nazbieral 646 kanadských bodov za 106 gólov a 540 asistencií. V 151 zápasoch play off pridal 91 bodov (19+72).
Bývalý ruský útočník Alexander Mogilnij sa inaugurácie do HHOF dočkal takmer po 20 rokoch od ukončenia kariéry.
Počas nej si vybudoval povesť produktívneho útočníka. Po úspechoch na domácej a reprezentačnej scéne sa rozhodol emigrovať a od roku 1989 si obliekal dres Buffala Sabres, ktoré ho draftovalo rok predtým. V NHL si neskôr zahral aj za Vancouver Canucks, New Jersey Devils a Toronto Maple Leafs.
Počas 16-tich sezón odohral v základnej časti 990 zápasov, v ktorých nazbieral 1032 bodov (473+559). V 124 dueloch play off získal 86 bodov (39+47). Patrí medzi 29 hráčov, ktorí dosiahli tzv. Zlatú trojkorunu (Triple gold club) - triumf na ZOH, MS a v Stanleyho pohári. Mogilnij získal zlato na ZOH v roku 1988, majstrom sveta sa stal o rok neskôr a na Stanleyho pohár dosiahol v roku 2000 vo farbách New Jersey.
Na slávnostnej inaugurácii do HHOF nebol osobne, no prítomným sa prihovoril cez video. „Nezáleží na tom, či ste mi fandili alebo ste boli proti mne. Tlačili ste ma k tomu, aby som bol lepší. Tento šport by bol ničím bez svojej komunity.
Hokej mi dal všetko a najväčšia vec na ňom je jeho schopnosť spájať ľudí, krajiny, rôzne životné štýly a životné príbehy. Mojou najväčšou nádejou je, že môj príbeh by mohol inšpirovať ďalšie dieťa z malého ruského mesta k veľkým snom,“ povedal Mogilnij.
VIDEO: Kariéra Mogilnija
Bývalá americká útočníčka Brianna Deckerová žiarila v ženských zámorských súťažiach a aj na medzinárodnej scéne. Šesťkrát získala titul majsterky sveta a v roku 2018 získal zlato na ZOH v Pjongčangu.
Dvakrát triumfovala v CWHL a raz v NWHL. V súčasnosti pôsobí ako asistentka trénera v ženskom tíme Minnesota Frost.
Kanaďanka Jennifer Botterillová trikrát získala olympijské zlato a päťkrát triumfovala na MS. Zo svetových podujatí má aj tri striebra z MS a jedno zo ZOH.
S priemerom 1,74 kanadského bodu na zápas patrí k najlepším hráčkam v histórii NWHL. V 86 zápasoch strelila 67 gólov, ku ktorým pridala 83 asistencií.
V kategórii „budovatelia“ sa novými členmi HHOF stali tréner Bostonskej univerzity Jack Parker a bývalá trénerka kanadskej reprezentácie Daniele Sauvageauová.