Trojnásobná olympijská šampiónka vynechá domáce MS. Som úplne zdevastovaná, hovorí

SYDNEY. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová sa odhlásila z MS v Penrithe (29. septembra - 4. októbra).
Trojnásobná olympijská šampiónka sa totiž nestihla zotaviť po operácii, pri ktorej jej z obličiek odstránili nádor.
Foxová vynechala aj záverečné podujatia Svetového pohára v Európe.
„Po 15 rokoch nebudem štartovať na MS. Som úplne zdevastovaná, pretože tohtoročný svetový šampionát sa uskutoční v Austrálii na mojej domácej trati," citovala AFP slová Foxovej, ktorá má na konte 14 zlatých medailí z MS, z toho 10 z individuálnych disciplín.