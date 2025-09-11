Trojnásobná olympijská šampiónka vynechá domáce MS. Som úplne zdevastovaná, hovorí

Na archívnej snímke Jessica Foxová oslavuje víťazstvo svojej sestry Noemie Foxovej z Austrálie po zisku zlatej medaily vo finále ženského kajakkrosu na letných olympijských hrách.
Na archívnej snímke Jessica Foxová oslavuje víťazstvo svojej sestry Noemie Foxovej z Austrálie po zisku zlatej medaily vo finále ženského kajakkrosu na letných olympijských hrách.
11. sep 2025
Nestihla sa zotaviť po operácii.

SYDNEY. Austrálska vodná slalomárka Jessica Foxová sa odhlásila z MS v Penrithe (29. septembra - 4. októbra).

Trojnásobná olympijská šampiónka sa totiž nestihla zotaviť po operácii, pri ktorej jej z obličiek odstránili nádor.

Foxová vynechala aj záverečné podujatia Svetového pohára v Európe.

„Po 15 rokoch nebudem štartovať na MS. Som úplne zdevastovaná, pretože tohtoročný svetový šampionát sa uskutoční v Austrálii na mojej domácej trati," citovala AFP slová Foxovej, ktorá má na konte 14 zlatých medailí z MS, z toho 10 z individuálnych disciplín.

