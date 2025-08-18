Slovensko bude mať zastúpenie na MS v jachtingu. Stane sa tak vôbec po prvýkrát

BRATISLAVA. Slovensko bude mať po prvý raz zastúpenie na majstrovstvách sveta ORC Double Handed 2025 v náročnej a čoraz populárnejšej disciplíne, kde loď ovládajú len dvaja jachtári.
Slovensko budú reprezentovať Michal Hrivnák a Matúš Uličný.
Šampionát ORC Double Handed sa uskutoční 7. až 13. septembra v talianskom Monfalcone.
„Disciplína Double handed je o absolútnej dôvere, výdrži a precíznom plánovaní. Na palube ste len dvaja - bez komfortu veľkej posádky, bez priestoru na chyby," uviedol v tlačovej správe Hrivnák.
Na MS pôjdu s pretekárskou loďou Grand Soleil 44, známou svojou rýchlosťou a odolnosťou v ťažkých podmienkach.
„Chceme ukázať, že aj zo Slovenska, krajiny bez mora, sa dá dostať na svetovú jachtársku scénu," uviedol Hrivnák, ktorý má po majstrovstvách ďalšie ambiciózne ciele, a to účasť na ORC World Championships v roku 2026 a prekročenie Atlantiku v ARC Race v roku 2027.
Dlhá offshore regata na šampionáte bude trvať približne 48 až 60 hodín pre najpomalšie lode, kratšia offshore regata približne 8 až 10 hodín.
Slovenský tím sa chce nielen zúčastniť, ale zároveň dôstojne reprezentovať a priniesť domov nové skúsenosti.