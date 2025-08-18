Slovensko bude mať zastúpenie na MS v jachtingu. Stane sa tak vôbec po prvýkrát

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. aug 2025 o 12:56
ShareTweet0

Chceme ukázať, že aj zo Slovenska, krajiny bez mora, sa dá dostať na svetovú jachtársku scénu, uviedli.

BRATISLAVA. Slovensko bude mať po prvý raz zastúpenie na majstrovstvách sveta ORC Double Handed 2025 v náročnej a čoraz populárnejšej disciplíne, kde loď ovládajú len dvaja jachtári.

Slovensko budú reprezentovať Michal Hrivnák a Matúš Uličný.

Šampionát ORC Double Handed sa uskutoční 7. až 13. septembra v talianskom Monfalcone.

„Disciplína Double handed je o absolútnej dôvere, výdrži a precíznom plánovaní. Na palube ste len dvaja - bez komfortu veľkej posádky, bez priestoru na chyby," uviedol v tlačovej správe Hrivnák.

Na MS pôjdu s pretekárskou loďou Grand Soleil 44, známou svojou rýchlosťou a odolnosťou v ťažkých podmienkach.

„Chceme ukázať, že aj zo Slovenska, krajiny bez mora, sa dá dostať na svetovú jachtársku scénu," uviedol Hrivnák, ktorý má po majstrovstvách ďalšie ambiciózne ciele, a to účasť na ORC World Championships v roku 2026 a prekročenie Atlantiku v ARC Race v roku 2027.

Dlhá offshore regata na šampionáte bude trvať približne 48 až 60 hodín pre najpomalšie lode, kratšia offshore regata približne 8 až 10 hodín.

Slovenský tím sa chce nielen zúčastniť, ale zároveň dôstojne reprezentovať a priniesť domov nové skúsenosti.

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Slovensko bude mať zastúpenie na MS v jachtingu. Stane sa tak vôbec po prvýkrát
    dnes 12:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovensko bude mať zastúpenie na MS v jachtingu. Stane sa tak vôbec po prvýkrát