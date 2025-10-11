Budúcnosť ukáže, či zisk bodu je dobrý, vraví Kentoš. Slováci dvakrát prišli o vedenie

CORK. Futbalisti Slovenska do 21 rokov pokračujú v kvalifikačných bojoch o postup na majstrovstvách Európy 2027 bez prehry, z piatkového duelu s Írskom vyťažili po výsledku 2:2 napokon bod.
Z pohľadu reprezentačného trénera Jaroslava Kentoša bol pozitívny herný prejav a prínos striedajúcich hráčov.
Hektický úvod
Hneď úvodná päťminútovka priniesla dva presné zásahy, po jednom na každej strane. Najskôr potešil domáce publikum Mullins, ale hneď na to vykupla slovenská radosť, keď zaznamenal vlastný gól Melia.
„Bol to veľmi kvalitný zápas. Mali sme dobrý a aktívny vstup do zápasu, keď sa nám podarilo skórovať.
Následne po dlhom autovom vhadzovaní sme inkasovali gól na 1:1. Z môjho pohľadu bol prvý polčas z našej strany veľmi dobrý. Dokázali sme si v ňom vytvoriť ďalšie gólové príležitosti a aj sme strelili druhý gól.
V druhom polčase sa intenzita zápasu udržala na vysokej úrovni. Koho musím pochváliť, sú striedajúci hráči.
Priniesli oživenie a po pasáži po druhom inkasovanom góle, keď sme nemali dobrú sekvenciu, sme sa vrátili do zápasu.
Škoda len nepremenenej gólovej šance v závere,“ vyjadril sa k zápasu pre Slovenský futbalový zväz tréner „sokolíkov“.
VIDEO: Prvý gól Slovenska
Ukáže budúcnosť
Jeho tím išiel do vedenia ešte pred polčasovou prestávkou, keď sa presadil Nino Marcelli. Priaznivý stav vydržal do 60. minúty, za Írov vyrovnával na konečných 2:2 Jad Hakiki.
Slováci mohli brať aj plný počet bodov, ale z ďalších šancí už gólová radosť neprišla. Deľba bodov tak ešte viac vyrovnala dianie na čele D-skupiny, Slováci a Íri majú po troch odohraných dueloch zhodne na konte sedem bodov.
Za nimi je Anglicko síce so šiestimi bodmi, ale s dvoma zápasmi k dobru. „Ukáže to až budúcnosť, či budeme radi za bod alebo nie. Musím povedať, že čo ma potešilo, tak boli parametre hry a dokázali sme sa prispôsobiť intenzite.
Herný systém alebo stratégia, s ktorou sme išli do zápasu, tak bola funkčná,“ vyhlásil Kentoš.
Reprezentačný kouč priblížil aj zdravotný stav Daniela Danihela, ktorý musel napokon nútene striedať:
„Už v prvom polčase mal úder do hlavy, cez polčas mal problém a bolesti hlavy. Do druhého polčasu išiel, ale potom sa to už zhoršilo natoľko, že sme ho museli vystriedať.“
VIDEO: Druhý gól Slovenska
Najbližšie Moldavsko
Slováci sa teraz predstavia pred domácim publikom v ďalšom dôležitom stretnutí, v utorok 14. októbra o 18.00 h ich v Košiciach čaká Moldavsko.
Najbližší súper Slovenska má po štyroch odohraných dueloch na konte jedno víťazstvo a tri prehry.
„Očakávam náročný zápas, teraz sa budeme koncentrovať na dobrú regeneráciu. Čaká nás cesta domov, dobre sa pripravíme na stretnutie.
Koncentrácia bude smerovať k tomu, aby sme boli čo najlepšie pripravení na utorok. Verím tomu, že ho zvládneme,“ povedal Kentoš.