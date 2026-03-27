Irán vydal zákaz. Reprezentačné tímy nesmú cestovať do „nepriateľských“ krajín

FILE - An Iranian fan holds his national team banner prior to the Asian Cup quarterfinal soccer match between Japan and Iran at Education City Stadium in Al Rayyan, Qatar, Feb. 3, 2024. (AP Photo/Hussein Sayed, file) (Autor: TASR/AP)
TASR|27. mar 2026 o 11:21
ShareTweet0

Ministerstvo športu v Iráne zakázalo svojim športovým tímom cestovať do „nepriateľských“ krajín.

Toto rozhodnutie prišlo tesne pred duelom ázijskej Ligy majstrov, v ktorom mali hrať futbalisti iránskeho Traktoru proti Šababu Al-Ahli zo Spojených arabských emirátov.

„Prítomnosť reprezentačných a klubových tímov v krajinách, ktoré sú považované za nepriateľské a nedokážu zabezpečiť ochranu pre športovcov Iránu a členov realizačných tímov, je zakázaná až do odvolania,“ cituje agentúra AP stanovisko ministerstva športu.

Zákaz sa zatiaľ netýka účasti Iránu na majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v lete v USA, Kanade a Mexiku.

V tejto záležitosti sa hovorí o presunutí duelov skupinovej fázy z USA do Mexika.

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Irán vydal zákaz. Reprezentačné tímy nesmú cestovať do „nepriateľských“ krajín