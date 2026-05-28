IIHF vracia Bielorusko do svojich súťaží. Na juniorskom šampionáte bude hrať medzi elitou

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) oznámila, že Bielorusko sa v sezóne 2026/27 vráti do vybraných medzinárodných súťaží pod hlavičkou IIHF.
Rozhodnutie prišlo po analýze bezpečnostných rizík a diskusiách s organizačnými výbormi jednotlivých podujatí.
Bielorusi budú opäť súčasťou troch turnajov – majstrovstiev sveta do 18 rokov mužov, ženských majstrovstiev sveta IV. divízie a ženských majstrovstiev sveta do 18 rokov III.B divízie.
Tento krok znamená, že postupujúci z nižšej divízie na juniorskom šampionáte mužov - Švajčiarsko - bude hrať opäť nižšiu súťaž. Aj napriek tomu, že v aktuálnom ročníku si vybojovalo postup.
IIHF uviedla, že impulzom k opätovnému posúdeniu situácie bolo rozhodnutie Disciplinárnej rady IIHF, ktorá nariadila Rade IIHF znovu analyzovať bezpečnostné a organizačné riziká spojené s účasťou Bieloruska v sezóne 2026/2027.
„Toto rozhodnutie sme neprijali ľahkovážne. Bezpečnosť a pohoda hráčov, rozhodcov, fanúšikov, dobrovoľníkov a všetkých účastníkov zostáva našou najvyššou prioritou,“ uviedla federácia vo svojom stanovisku.
Podľa IIHF prebehli detailné konzultácie s organizátormi podujatí aj ďalšími zainteresovanými stranami. Federácia je presvedčená, že návrat Bieloruska môže prebehnúť „bezpečne, zodpovedne a kontrolovaným spôsobom“.
IIHF zároveň zdôraznila, že medzinárodná hokejová komunita by mala zostať prepojená prostredníctvom športu. „Opätovné spojenie hokejovej rodiny je dôležitým krokom pre našu federáciu aj pre svetový hokej,“ doplnila.
Proces návratu Bieloruska má byť postupný a ďalšie organizačné detaily zverejní IIHF neskôr.