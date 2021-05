Slováci čakajú na verdikty o Pospíšilovi a Rosandičovi. Hrivík by mal hrať

RIGA. Slovenských hokejistov čakajú cez víkend na majstrovstvách sveta da zápasy a pokúsia sa v nich zabezpečiť si postup do štvrťfinále. V sobotu o 19.15 nastúpia proti Dánsku a v nedeľu v rovnakom čase proti Švédsku. Tím trénera Craiga Ramsayho sa pokúsi nadviazať na výkony z úvodných troch zápasov na šampionáte a zabudnúť na štvrtkovú prehru so Švajčiarskom 1:8. „Dostali sme lekciu, no po zápase sme si ukázali chyby a rozobrali to. Stále máme pred sebou dosť zápasov, preto sa musíme sústrediť na najbližšie," poznamenal asistent trénera Andrej Podkonický.

Pospíšila a Rosandiča rieši disciplinárka Zápas so Švajčiarmi nedohral útočník Marek Hrivík, ktorý odstúpil po druhej tretine. "V predošlých dňoch som sa necítil najlepšie, no v úvodných dvoch tretinách to bolo ešte celkom v poriadku. Potom sme sa rozhodli, že bude lepšie neísť do tretej tretiny," povedal Hrivík- Doplnil, že o jeho štarte v zápase proti Dánsku sa rozhodne v sobotu. V jeho prípade je pravdepodobné, že nastúpi. Neistá je však situácia s Kristiánom Pospíšilom a Mislavom Rosandičom.

Obaja dostali v stretnutí so Švajčiarskom tresty do konca zápasu. Vo štvrtok absolvovali rozhovory pred disciplinárnou komisiou šampionátu, ktorá rozhodne o prípadných dodatočných trestoch. "Výsledok budeme poznať asi neskôr, preto sa ešte nevieme vyjadriť ani k zostave na Dánov. Hrivík by mal byť v poriadku a ani ostatní hráči nehlásia problémy. Iba brankár Branislav Konrád, s ktorým to nevyzerá dobre. Do bránky pôjde Július Hudáček," prezradil Podkonický. Hrivík: Musíme to dokončiť Lídrom Dánska je Nicklas Jensen, ktorý bol po štvrtku najproduktívnejším hráčom šampionátu. Rovnako ako Slovák Peter Cehlárik nazbieral sedem bodov (štyri góly a tri asistencie. "Hrali sme v jednom tíme na farme v Hartforde, dokonca sme spolu nastupovali v útoku. Šikovný hokejista, po príchode do Jokeritu Helsinki hrá neuveriteľne. Potvrdzuje to aj na majstrovstvách sveta," poznamenal Hrivík.