Himaláje berú životy. Pri výstupe na Dhaulágirí zahynulo päť Rusov

KÁTHMÁNDÚ.Dovedna päť ruských horolezcov zahynulo na svahoch siedmej najvyššej hory planéty.

Počas jesennej horolezeckej sezóny sa pokúsili o výstup na Dhaulágirí, ktorý má výšku 8167 metrov nad morom. Osudný sa im stál nedeľňajší pád, ich telá objavil záchranársky vrtuľník až v utorok.

"Zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či telá znesieme z hory dole, čo by si vyžadovalo rozsiahle plánovanie, personál a vybavenie,” uviedol Pemba Jangbu Šerpa zo spoločnosti I AM Trekking and Expeditions so sídlom v nepálskom hlavnom meste Káthmándú.