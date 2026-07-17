Futbalové prestupy ONLINE: Kľúčový hráč Liverpoolu podpísal novú zmluvu (17. júl)

Letné prestupové okno v roku 2026 sa naplno rozbehlo. V anglickej Premier League a vo francúzskej Ligue 1 trvá už od 15. júna, v La Lige, Serie A a Bundeslige sa otvorilo od 1. júla.
Na Slovensku sa tradične prestupuje od 15. júna až do 6. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby majú rovnako možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva a už nepatria žiadnemu klubu.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 17. júla.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2026) - piatok, 17. júl
Kapitán West Hamu ostane verný
16:07 Kapitán Jarrod Bowen zostane v kádri West Hamu United aj po zostupe tímu z futbalovej Premier League.
Dvadsaťdeväťročný anglický útočník bol po páde londýnskeho tímu do druhej najvyššej súťaže spájaný s odchodom, napokon sa však rozhodol pokračovať na London Stadium.
„Počas leta máte veľa času na premýšľanie a v hlave sa vám odohráva množstvo vecí. Ja sa pozerám na to, čo mi o mnoho rokov, keď skončím kariéru, prinesie najviac šťastia.
Bolo to jasné rozhodnutie. Hlavnou motiváciou je zostať a dostať tento klub späť do Premier League, kam patrí,“ povedal Bowen.
Anglický reprezentant prezradil, že nedávno odcestoval do Prahy na stretnutie s väčšinovým akcionárom klubu Danielom Křetínským.
Diskutovali o ambíciách West Hamu okamžite sa vrátiť medzi anglickú elitu. Vo funkcii zostal aj tréner Nuno Espírito Santo, ktorý povedie mužstvo po ukončení jeho 14-ročného pôsobenia v najvyššej súťaži.
„Ambície, ktoré som od nich cítil, najmä pokiaľ ide o smerovanie klubu, ma veľmi zaujali. Nebolo treba veľa, pretože tento klub pre mňa veľa znamená.
Som tu šesť a pol roka a prešiel som cestu od mladého hráča z druhej ligy až ku kapitánovi klubu, čo je pre mňa obrovská česť,“ uviedol podľa AFP Bowen, ktorý od príchodu z Hullu City v roku 2020 strelil za West Ham 85 gólov v 280 zápasoch.
Vlček predĺžil zmluvu so Slaviou
15:19 Futbalový obranca Tomáš Vlček predĺžil zmluvu s pražskou Slaviou. Dvadsaťpäťročný odchovanec klubu podpísal nový kontrakt do júna 2030. Úradujúci českí šampióni to uviedli na webe.
"Predĺženie zmluvy pre mňa znamená hrozne veľa. Každý vie, ako to so Slaviou mám, že by som pre ňu dýchal. Že by som pre ňu padol," uviedol Vlček.
Brno naberá na sile
14:59 Nováčik prvej futbalovej ligy Artis Brno získal 18-ročného záložníka Ismaela Syllu. Talentovaný hráč z Pobrežia Slonoviny prestúpil z lotyšského celku Super Nova.
Na hosťovanie mieria do Artisu Neil Glossoa a zatiaľ na skúšku Emmanuel Fully, obaja z pražskej Slavie. Brnenský klub o tom informoval na webe.
Sylla odohral v lotyšskej lige iba 103 minút. Po rovnakej trase z tímu Super Nova prišiel do Artisu vlani aj senegalský ľavý bek Hamidou Kante, ktorého na začiatku roka odkúpila Slavia.
"Vynikajúci pohyb a driblink. Uvidíme, ako sa porovná s tempom našej najvyššej súťaže, "uviedol k Syllovi tréner Roman Nádvorník.
Pravdepodobne na polročné hosťovanie zo Slavie by mal doraziť Francúz Glossoa, ktorý prestúpil do tímu českých šampiónov v júni z druholigového Pau. Ďalší obranca a libérijský reprezentant Fully strávil jar v Tepliciach.
Artis využil ponuku Ligovej futbalovej asociácie a v najvyššej súťaži nahradil vylúčenú Karvinu. Premiéra ho čaká 27. júla doma proti Mladej Boleslavi.
Szoboszlai sa z Liverpoolu nechystá
12:05 Maďarský futbalista Dominik Szoboszlai dnes podpísal novú zmluvu s Liverpoolom. Obe strany sa dohodli na novom kontrakte až do júna 2031.
Szoboszlai sa po podpise novej zmluvy zaradí medzi najlepšie zarábajúcich hráčov Liverpoolu.