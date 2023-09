Kto chce titul a kto sa bojí, že vypadne? V extralige každý nakupoval, ako mohol

Po vypadnutí Prešova a prekvapivom postupe Humenného cez Žilinu vo finále SHL sa v extralige vytvorila nová geografická dvojička - Michalovce a Humenné. Dva najvýchodnejšie kluby súťaže vstupujú do sezóny s rozličnými ambíciami. Michalovce chcú potvrdiť minuloročnú účasť v semifinále. V stredu predstavili veľkú posilu – kapitána lotyšskej reprezentácie, ktorá získala na MS 2023 bronz, Kasparsa Daugavinša. Pre Humenné bude úspechom záchrana. Derby zápasy medzi mestami vzdialenými len 25 kilometrov od seba budú priťahovať pozornosť celého Zemplína.

9. Obhajca titulu

Košice zložili káder veľmi podobnej kvality, ako v minulej sezónu. To po majstrovskom titule nebýva vždy pravidlo. Tím s najstarším vekovým priemerom sa zvykne rozbiehať pomalšie a inak to nie je inak. Košice v Lige majstrov v prvých štyroch zápasoch zatiaľ nezískali ani bod. Výkonmi síce neprepadli, ale z tieňa slovenských klubov v tejto súťaži nevyšli. Stále však patria k najväčším favoritom súťaže. Zopakujú oceliari majstrovskú sezónu?

8. Gerlach pod Gerlachom

Max Gerlach, s 34. gólmi najlepší strelec uplynulej sezóny, na prekvapenie mnohých zostal na Slovensku. Ešte len 25-ročný americký hokejista sa zo zostupujúceho Prešova presunul pod Tatry, do Popradu. Poprad tento nákup aj marketingovo využil bilbordovou kampaňou v meste so sloganom „Gerlach patrí Popradu“. Max Gerlach by mal patriť k ozdobám extraligy.