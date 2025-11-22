Poprad prezimuje na druhom mieste, uspel v prestrelke. Víťazne aj Skalica

V poslednom zápase jesennej časti Slovenskej hokejbalovej extraligy sa hrali len tri zápasy.
Duel Pruské - Košice preložili na február a stretnutie Jets Nitra - LG Bratislava (5:7) predohrali.
V sobotňajších zápasoch sa darilo domácim, prekvapenie sa zrodilo v Ružinove.
Domáci zdolali vicemajstra z Považskej Bystrice 5:4 po nájazdoch a keďže Poprad zdolal Vranov 7:4, odsunul Považanov na 3. miesto. Jarná časť odštartuje 7. marca.
Hokejbalová extraliga - 12. kolo
Leaders Ružinov - HBK PROTEF Považská Bystrica 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: Kozák 2, Vančo, Pisarovič, rozh. nájazd Kozák - Straka 2, Hryzák, Bednár
HK IMS-East Popradskí Piráti - HMHK Vranov nad Topľou 7:4 (3:0, 3:0 1:4)
Góly: Kromka 2, Gríger, Reľovský, Pospíšil, Teplický, Jakubčák - Štefaňák 2, Raschman, Parnica
H+H Skalica - HBK Nitrianski Rytieri 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Góly: Marek 2, Martinusík, Zelenka, Holaza - Štefanka
Tabuľka hokejbalovej extraligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Body
Skóre
1.
LG Bratislava
12
11
0
0
1
58:30
33
2.
Poprad
12
8
1
0
3
60:39
26
3.
Považská Bystrica
11
8
0
1
2
46:33
25
4.
Skalica
12
6
1
1
2
55:35
21
5.
Ružinov
12
4
2
1
5
38:38
17
6.
Jets Nitra
12
4
1
2
5
44:47
16
7.
Vranov nad Topľou
12
3
2
1
6
48:62
14
8.
Pruské
11
3
1
0
7
39:49
11
9.
Nitrianski Rytieri
12
2
0
1
9
31:52
7
10.
Košice
10
1
0
8
1
18:52
4