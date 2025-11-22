Poprad prezimuje na druhom mieste, uspel v prestrelke. Víťazne aj Skalica

TASR|22. nov 2025 o 16:32
Výhru po samostatných nájazdoch oslavuje aj Ružinov.

V poslednom zápase jesennej časti Slovenskej hokejbalovej extraligy sa hrali len tri zápasy.

Duel Pruské - Košice preložili na február a stretnutie Jets Nitra - LG Bratislava (5:7) predohrali.

V sobotňajších zápasoch sa darilo domácim, prekvapenie sa zrodilo v Ružinove.

Domáci zdolali vicemajstra z Považskej Bystrice 5:4 po nájazdoch a keďže Poprad zdolal Vranov 7:4, odsunul Považanov na 3. miesto. Jarná časť odštartuje 7. marca.

Hokejbalová extraliga - 12. kolo

Leaders Ružinov - HBK PROTEF Považská Bystrica 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)

Góly: Kozák 2, Vančo, Pisarovič, rozh. nájazd Kozák - Straka 2, Hryzák, Bednár

HK IMS-East Popradskí Piráti - HMHK Vranov nad Topľou 7:4 (3:0, 3:0 1:4)

Góly: Kromka 2, Gríger, Reľovský, Pospíšil, Teplický, Jakubčák - Štefaňák 2, Raschman, Parnica

H+H Skalica - HBK Nitrianski Rytieri 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Góly: Marek 2, Martinusík, Zelenka, Holaza - Štefanka

Tabuľka hokejbalovej extraligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Body

Skóre

1.

LG Bratislava

12

11

0

0

1

58:30

33

2.

Poprad

12

8

1

0

3

60:39

26

3.

Považská Bystrica

11

8

0

1

2

46:33

25

4.

Skalica

12

6

1

1

2

55:35

21

5.

Ružinov

12

4

2

1

5

38:38

17

6.

Jets Nitra

12

4

1

2

5

44:47

16

7.

Vranov nad Topľou

12

3

2

1

6

48:62

14

8.

Pruské 

11

3

1

0

7

39:49

11

9.

Nitrianski Rytieri

12

2

0

1

9

31:52

7

10.

Košice

10

1

0

8

1

18:52

4

