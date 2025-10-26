Nešťastný koniec pre Skalicu. V superpohári nestačila na českého majstra

Prehrali až po samostatných nájazdoch.

SKALICA. Hokejbalisti Skalice prehrali v súboji o Československý superpohár s HBC Hostivař 5:6 po nájazdoch.

V tradičnom meraní síl slovenského a českého majstra prehrávali Skaličania už o tri góly, ale dokázali doviesť duel do predĺženia.

Napokon však rozhodli nájazdy, ten rozhodujúci premenil Jan Čejka.

Bol to už 12. ročník tohto podujatia, stav súbojov medzi majstrami SR a ČR je 6:6. V predzápase medzi majstrami krajín do 20 rokov prehralo Pruské s Kladnom 4:6.

Československý superpohár

HBK H+H Skalica – HBC Hostivař 5:6 pp a sn (0:3, 1:1, 4:1 -0:0, 0:1)

Góly: Mikéska 3, Martinusík, Olejník – Hrabár 2, Vaniš, Diviš, Čejka, rozh. nájazd Čejka

Predzápas:

ŠK 98 Pruské – HBC Kladno 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Góly: D. Mozga 2, Mi. Pagáč, J. Šatka – Jelínek 2, Slabý, Vela, Rod, Jedelský

