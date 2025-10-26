LG Bratislava uspela v mestskom derby, zdolala Ružinov. Na čele tabuľky je bez straty bodu

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava sú aj po 8. kole na čele tabuľky bez straty bodu. V tradičnom derby dvoch najúspešnejších mužstiev v histórii ligy zdolali Ružinov 1:0.
Darilo sa aj Považskej Bystrici, vicemajster zvíťazil v oboch víkendových dueloch a poskočil na 2. miesto tabuľky pred obhajcu titulu zo Skalice, ten však tento víkend nehral pre povinnosti v ČS superpohári.
Výsledky 8. kola:
HBK Nitrianski Rytieri – HK IMS-East Popradskí Piráti 2:7 (0:1, 0:3, 2:3)
Góly: Revaj, Mráz – Gríger 2, Pospíšil, P. Mitra, Kromka, Reľovský, T. Imrich
LG Bratislava – Leaders Ružinov 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: Kanich
HBK PROTEF Považská Bystrica – HMHK Vranov nad Topľou 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Góly: Zajac 2, Piják, Tománek, Hryzák, Greguš – Raschman, Štefan
Dohrávky:
Jets Nitra - HMHK Vranov nad Topľou 8:2 (0:0, 7:0, 1:2)
Góly: Wachal 3, Chomiščák, Kolenčík, Tomečko, Bachratý, Zummer - Štefaňák, Cifranič
HBK PROTEF Považská Bystrica - Leaders Ružinov 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: Hryzák 2, Straka, Lipták - Kadlečík
ŠK 98 Pruské - HBC CESTY Košice 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Góly: J. Šatka, Cíbik, Blažej, Vozár - Antal, Jenčuš