Hokejbalisti LG Bratislava naďalej kraľujú extralige. Skalica naopak zaváhala

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky Tipos extraligy.
Vo víkendovom dvojkole zvíťazili vo Vranove nad Topľou 3:1 a v Košiciach 7:1 a pred druhou Skalicou majú už šesťbodový náskok.
Záhoráci totiž po sobotňajšom víťazstve v Nitre prehrali v nedeľu s Považskou Bystricou 1:2.
Výsledky 6. a 7. kola:
Leaders Ružinov – ŠK 98 Pruské 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)
Góly: Weber 2, Behúl, Bombara, Hojer – Prna 2
HBC Cesty Košice – HBK Nitrianski Rytieri 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Góly: Tóth – Tulaev 3, Žigmond, Mráz
Popradskí Piráti – Považská Bystrica 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Góly: Gríger 2, Kromka, Kundľa, Reľovský – Piják, Korbáš, Hryzák
Jets Nitra – H+H Skalica 3:4 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1)
Góly: Belák, Petrovič, Zummer – Martinusík 3, Rajčák
Vranov nad Topľou – LG Bratislava 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Góly: Gutt – Kanich, Mi. Šalka, Klema
Vranov nad Topľou - Nitrianski Rytieri 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Góly: Parnica 2, M. Pagáč, V. Kundrát, Oščipovský - Revaj, Gugh, Mráz
HBC CESTY Košice - LG Mikelssen Bratislava 1:7 (1:0, 0:3, 0:4)
Góly: Longauer - Klema 5, Ma. Šalka, Badalov
H+H Skalica - Považská Bystrica 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: Martinusík - Straka 2
Popradskí Piráti - Leaders Ružinov 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Góly: Mitra 2, Pitoňák, Reľovský - Pisarovič, Kadlečík
Jets Nitra - ŠK 98 Pruské 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Góly: Belák, Wachal, Chomiščák, Tomečko, Zummer - Prna, Vozár, Šatka, Maděra