Hokejbalisti LG Bratislava naďalej kraľujú extralige. Skalica naopak zaváhala

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
19. okt 2025 o 18:27
Záhoráci totiž po sobotňajšom víťazstve v Nitre prehrali v nedeľu s Považskou Bystricou 1:2.

BRATISLAVA. Hokejbalisti LG Bratislava sú naďalej bez straty bodu na čele tabuľky Tipos extraligy.

Vo víkendovom dvojkole zvíťazili vo Vranove nad Topľou 3:1 a v Košiciach 7:1 a pred druhou Skalicou majú už šesťbodový náskok.

Výsledky 6. a 7. kola:

Leaders Ružinov – ŠK 98 Pruské 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)

Góly: Weber 2, Behúl, Bombara, Hojer – Prna 2

HBC Cesty Košice – HBK Nitrianski Rytieri 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Góly: Tóth – Tulaev 3, Žigmond, Mráz

Popradskí Piráti – Považská Bystrica 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Góly: Gríger 2, Kromka, Kundľa, Reľovský – Piják, Korbáš, Hryzák

Jets Nitra – H+H Skalica 3:4 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1)

Góly: Belák, Petrovič, Zummer – Martinusík 3, Rajčák

Vranov nad Topľou – LG Bratislava 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: Gutt – Kanich, Mi. Šalka, Klema

Vranov nad Topľou - Nitrianski Rytieri 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Góly: Parnica 2, M. Pagáč, V. Kundrát, Oščipovský - Revaj, Gugh, Mráz

HBC CESTY Košice - LG Mikelssen Bratislava 1:7 (1:0, 0:3, 0:4)

Góly: Longauer - Klema 5, Ma. Šalka, Badalov

H+H Skalica - Považská Bystrica 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: Martinusík - Straka 2

Popradskí Piráti - Leaders Ružinov 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Góly: Mitra 2, Pitoňák, Reľovský - Pisarovič, Kadlečík

Jets Nitra - ŠK 98 Pruské 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)

Góly: Belák, Wachal, Chomiščák, Tomečko, Zummer - Prna, Vozár, Šatka, Maděra

