Hokejbalisti zaznamenali ďalšiu výhru. Talianov zdolali o jeden gól

MS v hokejbale 2022

Po prvý raz sa favorit dostal do dvojgólového vedenia v 35. minúte, keď strelil svoj druhý gól v zápase Salajka. Bodku za stretnutím a nádej pre Talianov ešte priniesol v 41. minúte Pittiglio, no stav 3:4 už sa nezmenil.

"Čakali sme ťažký zápas, potvrdil to aj zápas Talianov s Čechmi. Ale snažili sme sa pripraviť na to, že to bude zápas o presilových hrách a o oslabeniach. My sme jedno prežili a to dlhé dvojminútové troch proti piatim a vybrali sme na to najvhodnejší čas, pretože toto oslabenie predelila prestávka," hodnotil zápas tréner Slovenska Mojmír Hojer.

Posledný duel v základnej skupine odohrajú Slováci proti Čechom. Najťažší súper čaká našich už dnes večer o 19.40.