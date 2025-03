Zvolen chce dokončiť demoláciu Spišiakov už v stredu. Zuzin: Dáme do toho všetko

ZVOLEN. Hokejistov Zvolena delí jediné víťazstvo od postupu do semifinále play off Tipos extraligy.

Bol to však ťažký zápas, Spišiaci hrali aj za stavu 4:0 pre nás. Bol to asi najvyrovnanejší zo všetkých štyroch zápasov série, pretože v predošlých troch sme dominovali," uviedol po pondelkovej výhre nad Spišiakmi kapitán Zvolena Peter Zuzin, ktorý tri výhry v sérii nepreceňuje.

K postupovému "mečbalu" hovorí: "Je pekné, že vedieme 3:1 na zápasy, no budeme hrať v Spišskej Novej Vsi v stredu tak, ako keby to bolo 3:3 na zápasy a išlo o rozhodujúci siedmy. Vieme, že ak by sme išli naozaj do siedmeho zápasu, toho času na oddych by bolo v prípade postupu do semifinále menej. Takže ideme dať do toho už teraz všetko, tak ako sme dali všetko do domácich zápasov.

"Vyzerá to celé strašne negatívne, ale druhú a tretiu tretinu sme hrali v pondelkovom zápase celkom slušne. Bola by škoda, kebyže celú tú sezónu zavrhneme tým, že sa nám momentálne nedarí tak ako by sme chceli.

Aj mne sa ťažko hľadajú slová, prečo to tak je a čo sa vlastne stalo. Zvolen i napriek tomu, že išiel do štvrťfinále play off až z desiateho miesta, tak má svoju kvalitu, dobrý káder. Vyradil Slovan, takže tu sa nehrá na to, že prvý s desiatym nemôže prehrať. Každý môže vyhrať tak ako aj prehrať.

Zvolen hrá výborne. Nám nič nezostáva, len bojovať do konca a veriť, že sa nejako chytíme a sériu zvrátime,“ vyhlásil po štvrtom štvrťfinálovom zápase vo Zvolene skúsený obranca Spišiakov Juraj Valach.

Skúsený bek neopomenul ani toľko skloňovanú nedisciplinovanosť vo svojom mužstve: "Sme dosť všetci skúsení v šatni, aby sme si vedeli udržať nervy na uzde. Takéto veci by sa nám nemali stávať. Zbytočne nás to dostáva pod tlak a súper má potom istotu na puku, veľa na ňom hrá, točí nás v obrannej tretine počas presilovky, získava sebavedomie, že dá gól a odrazí sa od toho. Potom pridá ďalší gól a už to ide.

Takže to je neakceptovateľné. Za mňa osobne je to na každom hráčovi, aby si uvedomil, že nesmie ísť na trestnú lavicu. Play off nám takto unikne medzi prsty a je po sezóne. Je to o osobnej disciplíne. Aj hráči, ktorí fauly urobili, si to uvedomujú a strašne ich to mrzí. Hokej je aj o emóciách, ale musíme si dať pozor na zbytočné vylúčenia a pristúpiť k ďalšiemu zápasu inak.“

Piaty zápas štvrťfinálovej série play off medzi Spišskou Novou Vsou a Zvolenom je na programe v stredu 26. marca. Ak ho tím spod Pustého hradu vyhrá, víťaz základnej časti Tipos extraligy má po sezóne.