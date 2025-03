Posledný klinec do rakvy. Zvolen pochoval sezónu Slovana a zahrá si štvrťfinále

Tipos extraliga - 4. zápas play-off o štvrťfinále

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále play off Tipos extraligy. V piatok zvládli štvrtý duel baráže o play off, keď na domácom ľade pokorili bratislavský Slovan 3:2. Sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali 3:1 na zápasy.