Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní štvrtého zápasu kvalifikácie o play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen včera porazil Slovan 5:2, vedie v sérii 2:1 na zápasy a dnes má mečbal. Posledný krok ale niekedy býva ten najťažší. Zvolen zatiaľ vo všetkých troch zápasoch dokázal streliť prvý gól. Pokiaľ by sa im to podarilo aj dnes mali by Zvolenčania veľkú psychickú výhodu. Pokiaľ zopakujú výkon zo včera tak je dnes táto séria na konci, ale nepredbiehajme, rozhodne sa na ľade. Zvolen ale oproti Slovanu môže hrať určite uvoľnenejšie.



Slovan včera nestačil na Zvolenských Rytierov a dnes má už nôž na krku. Pokiaľ nechcú mať zverenci Tomáša Surového už dnes po sezóne, jednoducho musia dnes vo Zvolene vyhrať. Slovan ale musí zmeniť takmer všetko. Nasadenie, disciplínu, efektivitu, no takmer všetko. Slovan vie ako vo Zvolene vyhrať, v sezóne sa mu to pár krát podarilo, ale aktuálna forma hovorí pre Zvolen. Uvidíme, či bude už dnes po sérii, alebo sa rozhodne až v nedeľu v rozhodujúcom zápase v Bratislave.



DOPLNENÉ:

Senát profesionálneho hokeja potrestal útočníka Slovana Nicka Ritchieho stopkou na dva zápasy, za faul na Milana Pišoju, ktorý v zápase zostal nepovšimnutý hlavnými rozhodcami.

Ďalší trest udelil útočníkovi Zvolena, Patrikovi Marcinekovi. Ten dostal stopku na jeden zápas za faul na Borisa Brincka, za ktorý mu v zápase udelili trest 5+DKZ.



Ani jedného hráča teda dnes neuvidíme.