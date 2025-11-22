Popradskí brankári sa priblížili k rekordu Hálu. Belányi: Ťaháme sa v tabuľke nahor

ZVOLEN. Hokejisti Popradu majú parádnu formu. V Tipsport lige vyhrali štvrtý zápas za sebou, tentoraz na ľade Zvolena 3:2 po predĺžení.
V predchádzajúcich troch zápasoch neinkasovali a čisté konto držali viac než polovicu duelu aj pod Pustým hradom.
Popradský historický zápis
Brankár Filip Belányi vyťahoval puk zo siete až po 227 minútach a 40 sekundách a postaral sa o popradský historický zápis.
K novému klubovému rekordu Belányi po stretnutí uviedol: „Číslo je perfektné. Spoluhráči pred mnou hrajú výborne, blokujú strely, všetko funguje tak ako má.
Dúfam, že to bude takto aj ďalej pokračovať. Dôležité sú však body a nie nejaká šnúra bez inkasovaného gólu.
Ja som sa sústredil iba na svoj výkon, aj keď to trošku bolo v hlave. Avšak kedy gól padne, tak padne. Keď som inkasoval, nijako som to neriešil.“
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Poprad
Rekord slovenskej extraligy v počte minút bez inkasovaného gólu drží Miroslav Hála s časom 322 minút a 38 sekúnd.
Popradčania sa k tomu výrazne priblížili. Vďaka štvrtej výhre v rade sa však po dlhom čase odlepili z predposlednej priečky tabuľky na aktuálne deviate miesto, i keď iba vďaka lepšiemu skóre. „Ťaháme sa v tabuľke nahor, alebo sa o to snažíme, takže som veľmi vďačný za dva body.
Vo Zvolene to bolo rozhádzané hore – dole, ľad nebol najlepší, takže aj tie puky sa rôzne odrážali, no výhra je výhra,“ podotkol Belányi.
Zvolenskí hokejisti prehrali tretí duel po sebe, avšak pred touto negatívnou minisériou šesťkrát bodovali.
V predĺžení sme mali nešťastný moment
Tentoraz na domácom ľade zaknihovali do tabuľky aspoň jeden bod, hoci sa im po skončení stretnutia málil. „V tretej tretine som za stavu 2:1 pevne veril, že to ubojujeme a udržíme, ale asi máme také obdobie, že nie sme schopní takýto výsledok udržať.
Bohužiaľ, je to o nás, o hráčoch, pretože vždy spravíme nejakú ,kravinu´ a stojí nás to výsledok. Vieme, čo máme hrať, vedeli sme s čím príde súper, takže si myslím, že sme to mali za stavu 2:1 v pohode udržať.
Potom aj v predĺžení sme mali nešťastný moment. Chyby patria k hokeju, ale v našej pozícii musíme hrať na istotu.
Nemôžeme si dovoliť robiť chyby, lebo súper to vždy potrestá a strácame body, čo nechceme,“ vyjadril sa po prehre s Popradom zvolenský obranca a kapitán Juraj Valach.
Príčiny nezdaru s Podtatrancami nepripisoval predchádzajúcej vysokej prehre doma s Nitrou 2:8: „Hneď sme tento debakel zahodili za hlavu.
Prvých dvanásť minút proti Nitre sme totiž boli lepší a oni dali v priebehu piatich minút tri zlepené góly.
Sám viem za tie roky, čo hokej hrám, že za takého stavu sa to už ťažko dobieha. Navyše Nitra je v laufe, hrá výborne, takže ten zápas sme jednoducho pokašľali.“