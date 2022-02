Neilsona hnevali chyby mladíkov, útočníci Zvolena ich trestali

Nemôžeme však robiť toľko veľa chýb. Špeciálne naši mladí hráči robili chyby, ale to sa stáva. Aj to je spôsob, ako sa učiť. Sústredíme sa na to, aby sme sa každý deň zlepšovali. Len tak sa môžu z nás stať najlepšie verzie samých seba."

Slovami chvály nešetril na adresu svojich zverencov po výhre nad Popradom asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč: "V prvom rade je to skvelé víťazstvo za tri body doma. Bol to ťažký a ubojovaný zápas pre nás. Chcel by som poďakovať chalanom od brankára Robina Rahma až po posledného hráča.

Dali do hry všetko a získali tak dôležité tri body. Prevládali pozitíva, za čo sme radi, aj keď sme sa nevyhli chybám. Oba tímy majú šikovných hráčov vpredu, sú útočne ladení, vedia sa presadiť, gólov teda padá viac.

Navyše bolo veľa presiloviek, oslabení. Je to však najmä o kvalite hráčov, ktorí sa vedia presadiť, aj keď sa dobre bráni."

Zvolenčania sa doťahujú v aktuálnej priebežnej tabuľke Tipos extraligy na vedúci bratislavský Slovan. Zaostávajú za ním iba o tri body, no práve tie ´belasým´ po skončení základnej časti odoberú pre trest.

"Očkom pozeráme po prvom mieste, každý chce ísť do play off z čo najvyššieho možného miesta. My spravíme maximum, aby sme to najvyššie možné miesto dosiahli," dodal Kmeč.