Podkonický dúfa, že si zahrá so starším bratom. Bučeka teší, že sa mu strelecky darí

Na ľade sa objavil iba nakrátko, hneď po úvodnom buly v prvom striedaní. "Ja som si to užil. Je to pre mňa určite dobrá skúsenosť.

Veľa to pre mňa znamená, ale aj málo, lebo treba stále makať ďalej, aby som sa v "áčku" objavil častejšie. Som rád, že som prekonal svojho otca, čo bol jeden z mojich snov už keď som bol mladý, takto sa mi splnil.

Otec bol rád, že som dostal takúto možnosť. Som rád, že som tu mohol byť, len škoda, že sme nevyhrali," hodnotil svoje krátke vystúpenie a pokorenie rekordu Ch. T. Podkonický, ktorý sa narodil 14. novembra 2009 a je tak ešte v deviatej triede na základnej škole.

"Na zápas prišla celá moja rodina, takže to bolo pre mňa dôležité. Brat Sebastián je starší o päť rokov, no praje mi to.

Uvidíme, či si niekedy zahráme spolu aj v extralige, to je napísané vo hviezdach. V juniorke sa to už podarilo," dodal mladý rekordér a k svojmu iba jednému striedaniu v premiérovom zápase za A tím poznamenal:

VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Nitra