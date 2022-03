Bystričania našli recept na Zvolen. Bol to vyrovnaný zápas, hovoria

ZVOLEN. Štvrťfinálová séria hokejovej Kaufland play off Tipos extraligy medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je po dvoch odohraných dueloch vyrovnaná. Potvrdzuje sa, že derby nemá favorita. Zvolenčania síce vyhrali prvý zápas jednoznačne 5:1, ale druhý prehrali 1:2 a rozdiel v tabuľkovom postavení oboch tímov po základnej časti (Zvolen 2., Banská Bystrica 8.) nebol v sobotňajšom stretnutí badateľný. Chcú hrať podobný štýl "Bol to vyrovnaný zápas. Bystrica hrala lepšie než v piatok. Dala dva góly spred bránkového priestoru po dorážkach, my sme si to tam nepokryli. To rozhodlo. Inak bol zápas vyrovnaný. Hostia mali tiež úseky hry, kedy mali tlak a vedeli sa udržať na puku, takisto aj my," hovoril po prehre v druhom stretnutí zvolenský útočník a slovenský hokejový reprezentant Peter Zuzin.

Ani v ďalších dueloch série hranej na štyri víťazstvá neočakáva zmenu v hernom prejave oboch tímov: "Predpokladali sme, že to bude boj v každom zápase. V Banskej Bystrici budú podobné stretnutia ako tento sobotňajší duel. Neočakávame technický a kombinačný hokej zo strany súpera. My chceme hrať podobný štýl, hrali sme ho celú sezónu a vychádzal nám. A to, že sme prehrali o gól, nám nenaznačuje, že by sme mali niečo obzvlášť meniť. Musíme sa iba viac tlačiť do bránky, do predbránkového priestoru, viac strieľať, byť aj trošku viac agresívnejší v niektorých situáciách, vydať viac energie, ale systém našej hry meniť netreba." Dobrá divácka kulisa V sobotňajšom zápase sa za Zvolen presadil iba obranca Samuel Hain. Skóroval na 1:1 hneď na začiatku druhej tretiny presne po jednej minúte, keď obišiel pohodlne bránku a z dolnej časti ľavého kruhu úplne voľný účinne zakončil.

Jeden gól však málokedy postačuje na víťazstvo, čo si spoľahlivý zadák v tíme úradujúceho majstra dobre uvedomoval: "Potešil ma gól, ale oveľa radšej by som bol, ak by sme vyhrali a išli do Banskej Bystrice za stavu 2:0 na zápasy. Nesmieme vešať hlavy, treba sa dobre pripraviť a zregenerovať. Pred nami sú ďalšie dva zápasy v rade, Bystričania hrajú veľmi fyzický hokej, tlačia sa do bránky, musíme si s tým lepšie poradiť v nasledujúcich dueloch. Musíme sa vyvarovať chýb, laxnosti pred bránkou, lepšie tam pokrývať bystrických hráčov a sústrediť sa na predbránkový priestor, pomôcť brankárovi Robinovi Rahmovi, pretože nás drží. Veríme, že sériu nakloníme na našu stranu a dostaneme sa na víťaznú vlnu."

Hain vyzdvihol aj divácku kulisu v oboch dueloch na zvolenskom štadióne, kam zavítalo dohromady 7110 ľudí (3650 + 3460). "Kulisa na štadióne je super. Sme radi, že je tu táto kulisa, oba tábory fanúšikov perfektne skandovali. Ja som tu takúto kulisu ešte nezažil, takže som rád, že môžeme hrať pred takýmito perfektnými fanúšikmi," dodal 24-ročný rodák z Topoľčian hrajúci v premiérovej sezóne za Zvolen. Dorážky sú dôležité Banskobystričania majú pred dvoma domácimi zápasmi štvrťfinálovej série o niečo lepšiu náladu. Splnili cieľ uchmatnúť si z ľadu majstra aspoň jedno víťazstvo.