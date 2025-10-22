Zmena plánov. NHL zrušila predolympijskú akciu a presunula All Star zápas

NEW YORK. Vedenie zámorskej hokejovej NHL zrušilo podujatie, ktoré malo v tejto sezóne nahradiť All Star exhibíciu.
V domovskom stánku New Yorku Islanders sa vo februári 2026 mala uskutočniť akcia s účastníkmi zimných olympijských hier pred ich odletom do Milána.
UBS aréna sa mala pôvodne zhostiť All Star víkendu. Napokon sa však vedenie NHL rozhodlo pripraviť podujatie, na ktorom sa mali stretnúť hráči, tréneri a členovia realizačných tímov, aby spoločne odleteli na olympijský turnaj do Milána.
Podľa informácií agentúry AP a televízie ESPN sa All Star exhibícia uskutoční predbežne v domovskej hale New Yorku Islanders na začiatku februára 2027.