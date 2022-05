Brankár sa škaredo zranil, dostal hokejkou do oka

NASHVILLE. Tretí zápas série Colorada Avalanche a Nashvillu Predators skončil pre Darcyho Kuempera skôr ako bežne. V 20. minúte duelu odchádzal po škaredých grimasách z ľadu.

Brankár Colorada bol nešťastne zasiahnutý hokejkou súpera. Ryan Johansen ho trafil priamo cez masku.

"Je na tom už lepšie a budeme to ešte posudzovať," hovoril na tlačovej konferencii tréner Jared Bednar. "Opuchlo mu to, do zápasu sa, samozrejme, nemohol vrátiť."

Bednar dodal, že to nie je až také vážne a mohol by nastúpiť už aj do štvrtého duelu.