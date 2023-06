Slovensko a Poľsko na MS 2024 definitívne v Ostrave, úradujúci majster v Prahe

PRAHA. Slovenskí hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta definitívne v základnej B-skupine v Ostrave. V stredu to potvrdili predstavitelia organizačného výboru šampionátu.

Spolu so Slovákmi bude hrať v takmer domácom prostredí aj Poľsko, odkiaľ to majú fanúšikovia do Ostravy tiež na skok.

Okrem nich sa v "béčku" predstavia aj USA, Nemecko, Švédsko, Lotyšsko, Francúzsko a Kazachstan.

V pražskej A-skupine sa o postup pobijú Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, domáce Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko a Veľká Británia.