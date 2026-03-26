Popradčania zlomili domácu dominanciu. Žilinu môže mrzieť dlhá nevyužitá presilovka

Tipsport liga - 5. zápas štvrťfinále
Vlci Žilina - HK Poprad 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 10. Walega (Pobežal, Tkáč) - 5. Výhonský (Šotek, Nemčík), 37. Výhonský (Šotek), 49. Šotek (Török, A. Nauš), 58. Cracknell.
Rozhodcovia: Baluška, Novák - Pribula, Jedlička. Vylúčení: 3:3. navyše Kundrik 5+DKZ. Presilovky a oslabenia: 0:1
Diváci: 3648
Žilina: Rychlík - Gachulinec, Holenda, Chicoine, Korenčík, Miller, Pobežal, A. Bartovič, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Tkáč - Koyš, Galamboš, Vašaš - R. Dej, Baláž, Beták.
Poprad: Belányi - Lefevbre, Sproul, Nemčík, Fereta, McLeod, Bodák, Rennr - Bjalončík, Cracknell, Calof - Stanček, Výhonský, Šotek - A. Nauš, Hillebrand, Török - Majdan, Kundrik, Vandas.
/stav série 2:3/
Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatom zápase štvrťfinále play off Tipsport ligy na ľade tímu Vlci Žilina 4:1.
V sérii hranej na štyri víťazné duely sa tak ujali vedenia 3:2. Šieste stretnutie je na programe v sobotu 28. marca v Poprade.
Popradčania začali zápas v Žiline výborne, už v piatej minúte otvoril skóre Alex Výhonský po bravúrnej Šotekovej prihrávke spoza bránky. Vlci však kontrovali o necelé štyri minúty neskôr, keď Kamil Walega šikovne tečoval Pobežalovu strelu.
Druhá tretina priniesla mohutný žilinský nápor, skvelý Belányi zlikvidoval šance Korenčíka, Walegu aj Muchu. Zásadný moment prišiel v 31. minúte, keď Kundrik za krosček dostal 5+DKZ, no Žilinčania ponúknutú šancu napriek viacerým šanciam nedokázali využiť. Poprad to potrestal v 37. minúte, keď si Šotek zopakoval spoluprácu s Výhonským a bolo 1:2.
Vlci vrhli všetky svoje sily do útoku, na čele popradskej defenzívy bol však skvelý Belányi, navyše Šotek v 49. minúte dostal Poprad do dvojgólového vedenia. V samom závere zápasu Žilina odvolala brankára Rychlíka a konečný výsledok 1:4 stanovil gólom do prázdnej bránky kapitán hostí Adam Cracknell.
Hlasy po zápase
Milan Bartovič, tréner Žiliny: „O zápase rozhodla naša nevyužitá päťminútová presilovka. Dostali sme nešťastný druhý gól a trošku sme poľavili. Poprad dal potom tretí gól v presilovej hre a my sme sa už nedokázali do zápasu vrátiť.“
Mike Pellegrims, tréner Popradu: „Bolo načase vyhrať v Žiline, vedieme síce v sérii, ale ešte sme nesplnili náš cieľ. Základom nášho úspechu bola ubránená päťminútová presilovka Žiliny. Teraz si potrebujeme oddýchnuť a v sobotu budeme pripravení na ďalší zápas.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS