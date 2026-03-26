ONLINE: Vlci Žilina - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 5. zápas)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Poprad dnes hrajú 5. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Poprad dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 5. zápas, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
26.03.2026 o 17:30
5. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu z piateho zápasu štvrťfinálovej série play off medzi tímami Vlci Žilina a HK Poprad. Aktuálny stav série je 2:2 a piaty zápas sa dnes pod Dubňom začína o 17:30.
V prvom zápase série vyhrali na domácom ľade Žilinčania pomerom 3:0, v druhom sa rovnako tešili Vlci po víťazstve 4:1. Kamzíci však sériu zdramatizovali v treťom zápase, kedy otočili v zápase stav z 0:3 na 4:3 a znížili stav série na 1:2. Sériu napokon aj vyrovnali, pretože v štvrtom zápase zverenci Mika Pellegrimsa zvíťazili v predĺžení 2:1.
Vlci Žilina – HK Poprad 3:0 (góly 2x Korczak, Kolenič)
Vlci Žilina – HK Poprad 4:1 (góly Vašaš, Mucha, Ranford, Koyš – Török)
HK Poprad – Vlci Žilina 4:3 (góly Lefebvre, 2x Cracknell, Török – Ranford, Miller, Dej).
HK Poprad – Vlci Žilina 2:1 pp. (góly Bjalončík, Bodák – Galamboš)
Séria je teda absolútne vyrovnaná, vo všetkých štyroch zápasoch sme videli výborný hokej, verme, že tomu tak bude i dnes. Zápas sa v Tisport aréne začína o 17:30, verím, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.