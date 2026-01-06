Žiar nepripustil akékoľvek prekvapenie. Proti poslednej Trnave ukázal svoju kvalitu

Tipos SHL - 32. kolo
Žiar nad Hronom - Gladiators Trnava 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Góly: Góly: 4. Ďaloga (Suľovský, Čulík), 17. Babeliak (Stupka, Fecko), 31. Uski (Suľovský, Dosek), 45. Magdolen (Stupka, Babeliak), 58. Zubák (Magdolen), 58. Stupka (Dosek) - 13. Hanula (Achberger, Šiškov), 27. Jamrich (Surový, Scheuer)
Rozhodovali: Bogdaň, Lauff - Ševčík, Ščurka, vylúčenia: 7:6 na 2 min, navyše Čulík (Žiar n/Hr.) 5+DKZ za napadnutie krku a hlavy, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1053 divákov
Hokejisti HK Žiar nad Hronom zvíťazili v utorkovom stretnutí 31. kola Tipos SHL nad Trnavou 6:2.
V súťaži vedú o bod pred Skalicou, no odohrali o dva zápasy viac. Trnave patrí posledná priečka s mankom 17 bodov na TEBS Bratislava.