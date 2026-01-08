Žiar splnil rolu favorita. Mladíci však dlho držali krok s lídrom tabuľky

Hokejisti Žiaru nad Hronom.
Hokejisti Žiaru nad Hronom. (Autor: HK MŠK Žiar nad Hronom/ facebook)
8. jan 2026 o 19:23
Na konte majú 73 bodov, o dva viac ako druhá Skalica.

Tipos SHL - vložený zápas 58. kola

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Žiar nad Hronom 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 10. Lopušan (Uski), 28. Lopušan (Uski, Ďaloga), 44. Ďaloga (Lopušan), 48. Stupka (Hraško, Magdolen).

Rozhodcovia: Žák, Valo - Jonák, Rehák, vylúčení: 3:1, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 45

SR18: Hrenák - Požgay, Stančík, Tóth, Dedík, Varga, Syrný, Vrtiel, Hazucha - Tariška, Karšay, Macák - Brath, Repka, Rezničák - Kizák, Pisarčík, Obušek - Kopačka, Friedl, Regináč

Žiar: Brezáni - Dosek, Hraško, Kobolka, Čulík, Zubák, Fecko - Lopušan, Uski, Ďaloga - Magdolen, Babeliak, Stupka - Rajnoha, Brumerčík, Matula - Baláži, Kylnar, Melicher

Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili vo štvrtkovom vloženom stretnutí Tipos SHL na ľade JOJ ŠPORT Slovensko 18 4:0 a vrátili sa na čelo tabuľky.

Na konte majú 73 bodov, o dva viac ako druhá Skalica, ktorá však odohrala o dve stretnutia menej. Slovenskí mladíci v tejto sezóne dosiaľ nebodovali.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

